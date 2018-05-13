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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як червоне вино впливає на здоров'я чоловіків

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Як червоне вино впливає на здоров'я чоловіків
Як червоне вино впливає на здоров'я чоловіків / ukrhealth.net

Німецькі дослідники з Інституту імені Роберта Коха з'ясували, що червоне вино може значно покращити чоловіче здоров'я.

Вони провели дослідження на понад 600 тисячах добровольців, передає "Країна здоров'я".

З'ясувалось, що споживання червоного вина в помірних дозах може захищати чоловіків від розвитку раку простати.

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Окрім того, цей напій зменшує ризик появи раку простати на 12%. А все завдяки здатності поліфенолів, які містяться у вині – вони мають властивість впливати на агрегацію артеріальних тромбоцитів і чутливість до інсуліну.

Та вчені наголошують, зниженням ризику розвитку раку простати можливе за умови вживання на день не більше одного келиха червоного вина.

Також німецькі вчені додають, що винні поліфеноли мають позитивний вплив на захист від атеросклерозу, хвороби Альцгеймера та артриту.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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