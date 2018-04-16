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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як чиновники люблять дітей, а особливо "пиляти" бюджети на дитячі потреби

Право на правду 193 Читать новость на русском

Пам’ятаєте скандальну харківську чиновницю Тетяну Цибульник? Два місяці тому ми говорили тут про неї, в "Праві на правду". Вона очолює одну з районних адміністрацій Харкова і тоді просто на робочому місці з шиком і пафосом відгуляла свій день народження.

Тоді для чиновниці підлеглі провели персональний концерт з дитячих колективів, виготовили ексклюзивний торт, завалили її кабінет дарунками з подяками від підприємств та організацій району. За таку розкішну гулянку і нескромний спосіб життя Тетяна Цибульник в соцмережах навіть отримала прізвисько: "княжна".

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Адже сама Цибульник – ну типовий представник нинішнього українського правлячого класу. Багато років на державній службі, в часи Януковича очолювала місцевий осередок "партії регіонів", після Майдану переметнулася в партію "Відродження", що складається з колишніх регіоналів.

І попри невелику офіційну зарплатню Цибульник володіє з родиною двома будинками, двома джипами і земельними ділянками, при тому, що її чоловік останні кілька років не декларує жодної копійки доходів.

Додам, що до Цибульник в райадміністрацію вже кілька разів приходили з обшуками правоохоронці з підозрами на вимагання хабарів. Втім, напевне, завдяки заступництву харківського мера Кернеса Тетяна Цибульник виходила сухою з води. Але тепер, знову потрапила в стрічки новин.

Нещодавно до неї знову завітали в гості працівники СБУ. Цибульник запідозрили в розкраданні коштів, які мали піти на ремонти та обладнання низки шкіл ввіреного їй району Харкова. При чому, кошти ці були надані однією з європейських країн, і як вважають слідчі, були Цибульник і компанією просто вкрадені.

До речі, під час обшуку в робочому кабінеті Цибульник, правоохоронці виявили багато цікавого. Зокрема, чимало коробок з золотими ювелірними виробами, квиток члена "Партії регіонів", та георгіївські стрічки.

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Цікаво, що тепер думають про це батьки тих дітей, які влаштували Цибульник концерт на дні народження. Адже, іменинниця, як виявилось, так любить дітей, які дарують їй не лише культурну втіху, а й матеріальні вигоди. Але, харківські чиновники, як виявилося, взагалі дуже переживають, що про них думають люди.

Бо в кабінеті Цибульник, при обшуку слідчі виявили ще й стоси опитувальних листів щодо популярності різних політиків. Зокрема, чимало питань в цьому опитуванню присвячено і ставленню харків’ян до Генадія Кернеса. Ну не можуть Кернес, Цибульник та компанія не переживати, за популярність мера.

І щоб не похитнулася віра містян в давній принцип: хоч і краде, але щось і для людей робить. Бо, нагадаю, в Генеральній прокуратурі досі відкрите кримінальне провадження щодо Кернеса за розкрадання більше сотні гектарів харківської землі. І нічого. Мер Харкова досі при посаді.

Користується популярністю. І контролює через таких як Цибульник всі райони міста. І хоч у неї зараз неприємності. Чомусь, є відчуття, що вона їх незабаром переживе і продовжуватиме керувати районом, як її шеф керує містом. Така ось недитяча відвертість.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: СБУ Партія регіонів Новини Харкова Право на правду
Джерело: 24 Канал
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