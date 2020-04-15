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      Як чиновники заробили мільярди на закупівлях продуктів для в’язниць

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      СБУ викрила мільярдні зловживання з державними грошима / Пресслужба СБУ

      СБУ викрила незаконну схему проведення тендерів на закупівлю продуктів та інших товарів для установ виконання покарань. Слідчі зафіксували мільярдні зловживання чиновників.

      Протиправну діяльність виявила Служба безпеки країни у співпраці з Офісом генпрокурора, інформує пресслужба СБУ.

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      Правоохоронці виявили, що у 2017 – 2019 роках посадовці Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України незаконно проводили тендерні торги.

      На них чиновники за завищеними цінами закупили у компаній продуктів та інших товарів для установ виконання покарань на понад 5 мільярдів гривень.

      Слідчі встановили, що переможці торгів постачали у виправні заклади небезпечні продукти. "Зокрема, м’ясо курей, рибу та інші продукти неналежної якості. Продукти не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації", – йдеться у повідомленні. При підготовці до продажу цю продукцію обробляють хімічними речовинами для надання їй товарного вигляду та збільшення ваги.

      За попередньою інформацією, сума завищення вартості товарів та інших предметів на цих закупівлях становить майже 1,4 мільярда гривень. Триває досудове розслідування. Встановлюється ймовірна причетність до протиправної схеми співробітників правоохоронних органів.

      СБУ викрила мільярдні зловживання з державними грошима під час закупівель продуктів

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: В'язниця Продукти Новини України Офіс генпрокурора Розслідування СБУ Служба безпеки України Гроші
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