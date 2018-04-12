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Як чоловіки сприймають жінок з татуюванням

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Як чоловіки сприймають жінок з татуюванням
Як чоловіки сприймають жінок з татуюванням / life.pravda.com.ua

Дівчата з татуюванням на тілі для чоловіків є привабливішими і більш доступними в сексуальному плані.

Таких висновків дійшли психологи з Університету Південної Бретані у Франції, передає Gazeta.ua.

У суспільстві, особливо серед осіб чоловічої статі, склалося усталена думка про те, що татуювання на жіночому тілі додає привабливості та натякає на непогані шанси на секс.

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Зі слів дослідників, насправді зараз тату перестали асоціюватися з чимось особливим і екзотичним, оскільки дуже багато жінок наносять татуювання для акценту своєї індивідуальності та підкреслення своєї творчої натури.

Та все ж результати соціологічних опитувань показали, що чоловіки впевнені – на першому побаченні шанс на секс з дівчиною, у якої є татуювання, сягає 100%.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Психологія Тату дослідження Секс
Джерело: 24 Канал
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