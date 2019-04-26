Як Чорнобильську катастрофу згадують відомі українці та користувачі соцмереж

26 квітня в Україні відзначають 33 роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Відомі українці, політики та користувачі соціальних мереж із сумом згадують страшну катастрофу.

"Цей дощ – як душ. Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.

Це солов’їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік", – уривок з вірша українських письменниці Ліни Костенко, який вона опублікувала у мережі.

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Президент Петро Порошенко, згадуючи трагедію, процитував "Апокаліпсис".

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"Засурмив третій янгол, – і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та водні джерела. І ймення зорі тієї – "Полин". І стала третина води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона. І впала зірка-полин з неба у траву на ймення Чорнобиль…", – мовиться у дописі глави держави.

А от відомий телеведучий і шоумен розкритикував тих, хто в один день спершу з сумом згадують катастрофу на ЧАЕС, а потім розважаються на дискотеках.

Головне – це траурним голосом записати перебивку: "Сьогодні день пам'яті Чорнобильської трагедії. Ми пам'ятаємо!" А потім крутиш діскач, як ні в чому не бувало! Колеги, приказку про труси і хрестик знаєте?,

– написав Притула у Facebook.

"Схиляю голову перед ліквідаторами наслідків вибуху. Завдяки вам вдалося локалізувати аварію та врятувати сотні тисяч життів", – написав у мережі прем’єр Володимир Грйосман та поділився відеозаписом з вшанування героїв Чорнобиля.