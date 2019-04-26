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      Як Чорнобильську катастрофу згадують відомі українці та користувачі соцмереж

      140 Читать новость на русском
      Катастрофа на ЧАЕС: що пишуть у мережі відомі українці
      Катастрофа на ЧАЕС: що пишуть у мережі відомі українці / 24 канал

      26 квітня в Україні відзначають 33 роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Відомі українці, політики та користувачі соціальних мереж із сумом згадують страшну катастрофу.

      "Цей дощ – як душ. Цей день такий ласкавий.
      Сади цвітуть. В березах бродить сік.
      Це солов’їна опера, Ла Скала!
      Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік", – уривок з вірша українських письменниці Ліни Костенко, який вона опублікувала у мережі.

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      Президент Петро Порошенко, згадуючи трагедію, процитував "Апокаліпсис".

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      "Засурмив третій янгол, – і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та водні джерела. І ймення зорі тієї – "Полин". І стала третина води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона. І впала зірка-полин з неба у траву на ймення Чорнобиль…", – мовиться у дописі глави держави.

      А от відомий телеведучий і шоумен розкритикував тих, хто в один день спершу з сумом згадують катастрофу на ЧАЕС, а потім розважаються на дискотеках.

      Головне – це траурним голосом записати перебивку: "Сьогодні день пам'яті Чорнобильської трагедії. Ми пам'ятаємо!" А потім крутиш діскач, як ні в чому не бувало! Колеги, приказку про труси і хрестик знаєте?,
      – написав Притула у Facebook.

      "Схиляю голову перед ліквідаторами наслідків вибуху. Завдяки вам вдалося локалізувати аварію та врятувати сотні тисяч життів", – написав у мережі прем’єр Володимир Грйосман та поділився відеозаписом з вшанування героїв Чорнобиля.
       

      Український гурт ONUKA опублікував у мережі відео одного зі своїх виступів, на якому виконав пісню "1968" про Чорнобильську трагедію. До слова, батько лідерки гурту Нати Жижченко був ліквідатором катастрофи на ЧАЕС.

      "Чорнобильська трагедія – наслідок втрати незалежності і окупації ворогом. Дізнаваймося більше про вплив тих подій. У "Жовтні" показуватимуть фільм "Брама". Сходіть, якщо не бачили", – закликала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

      "33 роки минуло з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Герої-ліквідатори своїм безсмертним подвигом врятували життя мільйонів, ціною власного життя захистили Україну від ядерного апокаліпсису", – написав у мережі секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.

      "Чорнобильська трагедія залишила страшний слід в історії нашого народу. Вона стала вироком Радянській імперії, але також показала: героїзм невеликої кількості людей може врятувати цілий світ", – написав міністр юстиції Павло Петренко.

      Дивіться відео з головними фактами про Чорнобильську катастрофу:

      Чорнобильська катастрофа ЧАЕС аварія 33 роки інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики Чорнобиль АЕС Катастрофа Історія Петро Порошенко Ліна Костенко Сергій Притула ONUKA Уляна Супрун Володимир Гройсман Олександр Турчинов Павло Петренко
      Джерело: 24 канал
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