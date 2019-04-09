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      Як чотирилапі друзі допомагають українським захисникам на війні

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      Ледь не щодня ворог обстрілює позиції ЗСУ. Традиційно неспокійно і поблизу Авдіївки. Неподалік Донецької фільтрувальної станції українську армію постійно провокують відкривати вогонь. Військові, що боронять ці позиції, вже звикли до обстрілів.

      Бійці розповідають, що ворог тут постійно провокує нашу армію, стріляючи з-під самої станції. Хочуть, щоб воїни ООС відкрили вогонь по станції, але українські військовослужбовці не втрачають пильності, а навпаки.

      Читайте також: Втрати на фронті: в результаті ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ, ще двоє – поранені

      Воїни зауважили, що інколи розвідувальні групи терористів підходять занадто близько. Щоправда, потім їм доводиться швидко втікати.

      Для виявлення терористів українські військові використовують не лише техніку, тепловізори та нічники, але й намагаються тримати при собі чотирилапих друзів. Зрештою техніку можна обманути, а собачий нюх – ні.

      Сигнал є сигналом. Собака завжди у таких ситуаціях працює краще за техніку. Вона відчуває з якого боку треба чекати атаки. Починає гавкати та нервуватися – так і попереджає нас,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ "Пастух"

      Українські захисники намагаються тримати при собі чотирилапих друзів
      Українські захисники намагаються тримати при собі чотирилапих друзів

      Тиша тут настає двічі на добу. Коли дорогою, яка розташована просто перед позиціями воїнів об'єднаних сил, проїжджає автобус з окупованої Ясинуватої. У ньому в супроводі із представниками СЦКК терористів у російській військовій формі прямує зміна на фільтрувальну станцію. У такі хвилини тиші хлопці беруться за інженерні роботи, або телефонують рідним.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Світ тварин Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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