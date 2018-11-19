Як далеко готовий піти Захід, щоб захистити українське Азовське море

19 листопада у Азовському морі росіяни затримали човен з українськими рибалками. Весь улов і саме судно конфіскували, а також виписали штраф.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Європарламент 25 жовтня схвалив резолюцію щодо Азовського моря, в якій узгодив, що буде призначена уповноважена особа, яка буде займатися цією ситуацією. На українсько-російську акваторію Європа звернула увагу після того, як Росія влаштувала блокаду в Азовському морі. Адже з побудовою Керченського мосту її охорона регулярно безпідставно затримує судна, що йдуть до українських портів.

Якщо ми ставимо питання "Як далеко готовий піти Захід, щоб захистити наше Азовське море", значить ми з вами у великій проблемі. Так, Захід буде обкладати Росію санкціями, але вони завжди дивляться наскільки далеко готові піти ми самі,

– зауважив журналіст.

Також він додав, що Росія може заблокувати Одесу, що вона і намагалася зробити ще кілька років тому, висадившись на острів Джарилгач. Крім того, вони можуть виставити кораблі таким чином, щоб не пускати нікого до Одеського порту.

Віталій Дейнега погодився, що з побудовою Керченського мосту, Україні дуже важко відстоювати свої позиції та цілісність.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.