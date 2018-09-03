"Як Дамоклів меч": посол назвав єдине питання, з якого в України та Німеччини є розбіжності

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, яке питання є найбільшим викликом для українсько-німецьких відносин.

За словами дипломата, реалізація російським монополістом "Газпромом" проекту "Північний потік-2" є ключовим питанням, щодо якого існує реальна розбіжність у баченнях двох країн.

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Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському".

На жаль, проект "Північного потоку-2" — це найбільший виклик у наших двосторонніх відносинах. Це ключове питання, щодо якого існує реальна розбіжність у поглядах,

– зазначив Андрій Мельник.

Посол наголосив, що позиція України щодо реалізації "Північного потоку-2" полягає у тому, щоб запобігти будівництву газопроводу, який може завдати значних економічних збитків.

"Впродовж останніх чотирьох місяців ведуться переговори, як зробити так, щоб Україна залишалася транзитером і не програла фінансово. "Північний потік" ("Північний потік-2", – ред.) висить над нами мов Дамоклів меч, та треба скористатися отриманим вікном можливостей. Тобто забезпечити допомогу німецьких та європейських партнерів", – зазначив дипломат.

Раніше канцлерка ФРН Ангела Меркель пояснила, що Німеччина через потребу у газі підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2", і тому не може відмовитися від співпраці з Російською Федерацією в області нафти і блакитного палива.

Що таке "Північний потік-2" ?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.