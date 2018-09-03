20:01
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

"Як Дамоклів меч": посол назвав єдине питання, з якого в України та Німеччини є розбіжності

91 Читать новость на русском
"Північний потік-2" – єдине питання, з якого в України і ФРН виникають розбіжності
"Північний потік-2" – єдине питання, з якого в України і ФРН виникають розбіжності / Фото із відкритих джерел

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, яке питання є найбільшим викликом для українсько-німецьких відносин.

За словами дипломата, реалізація російським монополістом "Газпромом" проекту "Північний потік-2" є ключовим питанням, щодо якого існує реальна розбіжність у баченнях двох країн.

Читайте також: Як "Північний потік-2" впливає на Європу і Україну: жорстка заява США

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському".

На жаль, проект "Північного потоку-2" — це найбільший виклик у наших двосторонніх відносинах. Це ключове питання, щодо якого існує реальна розбіжність у поглядах,
– зазначив Андрій Мельник.

Посол наголосив, що позиція України щодо реалізації "Північного потоку-2" полягає у тому, щоб запобігти будівництву газопроводу, який може завдати значних економічних збитків.

"Впродовж останніх чотирьох місяців ведуться переговори, як зробити так, щоб Україна залишалася транзитером і не програла фінансово. "Північний потік" ("Північний потік-2", – ред.) висить над нами мов Дамоклів меч, та треба скористатися отриманим вікном можливостей. Тобто забезпечити допомогу німецьких та європейських партнерів", – зазначив дипломат.

Раніше канцлерка ФРН Ангела Меркель пояснила, що Німеччина через потребу у газі підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2", і тому не може відмовитися від співпраці з Російською Федерацією в області нафти і блакитного палива.

Що таке "Північний потік-2" ?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Північний потік-2 Газпром Будівництво Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Стало відомо, за що і які санкції застосують до "Дніпра"
 1 липня 2016 , 17:49
Зірка "Реала" отримав фантастичні пропозиції з Китаю і Англії
 10 грудня 2016 , 09:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук