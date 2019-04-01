Як Данія може ускладнити життя "Газпрому" і до чого тут Україна

Відмова Данії від альтернативного маршруту для російського газопроводу "Північний потік-2" може серйозно вплинути на "Газпром". Зокрема, послабити позицію Росії у газових переговорах з Україною.

Через позицію Данії будівництво газопроводу може завершитися пізніше, повідомляє одне із найбільших рейтингових агентств світу Moody's.

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24 канал писав, що Данія знову не дала "Газпрому" дозволу на прокладання російського "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Однак у Росії кажуть, що навіть попри це переносити дату запуску газопроводу не збираються.

Так, у "Газпромі" заявляють, що будівництво завершать до кінця 2019 року. Тоді завершується чинний контракт на транзит російського газу через українську газотранспортну систему.

Однак Moody's зазначає, що перешкоди для своєчасного введення газопроводу в експлуатацію можуть послабити позицію "Газпрому" у подальших переговорах з Україною про продовження контракту на транзит газу.

Це також може привести до того, що після завершення чинного контракту обсяги транзиту впадуть не до 10-15 мільярдів кубометрів на рік, а до 40-50 мільярдів. Це призведе до більш високих витрат на транспортування, ніж в разі прокачування через "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Зазначимо, на кінець березня 2019 року біля 34% від загальної довжини газопроводу вже проклали. Комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Тепер за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. У Берліні ж наполягають на продовженні транзиту газу через Україну.

Категорично засуджує будівництво газопроводу США. Вашингтон переконаний, що "Північний потік-2" разом із "Турецьким потоком" дасть можливість Москві реалізувати погрози про припинення транзиту газу територією України.