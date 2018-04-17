Як депресія матері може впливати на інтелект дитини

Депресія матері може негативно впливати на інтелект і вербальні навички її дитини.

Такого висновку дійшли психологи з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, йдеться у статті на сторінках журналу Child Development.

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Депресія є одним з найпоширеніших психічних розладів. За даними ВООЗ, на депресію страждають близько 300 мільйонів людей у ​​світі.

Під час дослідження, у якому брали участь жінки і їхні діти, психологи виявили, що чим інтенсивніше були виражені депресивні симптоми у матері, тим менше розвиваючих матеріалів (іграшки, книги та інше) отримувала дитина.

Окрім того, показники коефіцієнта інтелекту у дітей жінок з сильними симптомами депресії виявилися нижчими, ніж у їхніх однолітків. Висновок – депресія матері може негативно впливати на особливості розвитку мови і словникового запасу у дитини. Також матері з депресією часто "фізіологічно роз'єднані" зі своїми дітьми.