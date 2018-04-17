19:48
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як депресія матері може впливати на інтелект дитини

300 Читать новость на русском
Як депресія матері може впливати на інтелект дитини
Як депресія матері може впливати на інтелект дитини / maxcurehospitals.wordpress.com

Депресія матері може негативно впливати на інтелект і вербальні навички її дитини.

Такого висновку дійшли психологи з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, йдеться у статті на сторінках журналу Child Development.

Читайте також: Як виховати дитину за системою селф-мейд: 5 простих правил

Депресія є одним з найпоширеніших психічних розладів. За даними ВООЗ, на депресію страждають близько 300 мільйонів людей у ​​світі.

Під час дослідження, у якому брали участь жінки і їхні діти, психологи виявили, що чим інтенсивніше були виражені депресивні симптоми у матері, тим менше розвиваючих матеріалів (іграшки, книги та інше) отримувала дитина.

Окрім того, показники коефіцієнта інтелекту у дітей жінок з сильними симптомами депресії виявилися нижчими, ніж у їхніх однолітків. Висновок – депресія матері може негативно впливати на особливості розвитку мови і словникового запасу у дитини. Також матері з депресією часто "фізіологічно роз'єднані" зі своїми дітьми.

Теги: Вагітність і діти Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нові правила паркування: що змінить закон
сьогодні, 19:00 Нові правила паркування: що змінить закон
Яніна Ткачук 623
Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
сьогодні, 17:02 Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
Микола Давидюк 573
Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
сьогодні, 15:03 Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
Дмитро Снєгирьов 1244
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні, 13:22 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
5575
Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
сьогодні, 12:01 Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
Володимир Шередега 2138
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук