Як депутати з "Народного фронту" стали причетними до контрафактного тютюнового бізнесу

Тютюнова фабрика "Юнайтед Табако", яка у 2017 році розпочала роботу у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, випускає сигарети із підробленими акцизними марками та пов'язана із депутатами Верховної Ради від "Народного фронту".

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший").

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Журналісти "Схем" придбали 11 пачок сигарет марки Pull, яка належить ТОВ "Юнайтед табако", та віддали на експертизу Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності Міністерства фінансів.

Результат перевірки показав, що з 11 пачок сигарет справжня акцизна марка була лише на одній, всі решта акцизок виявилися підробками. Вони не мали захисних червоних волокон, не відповідали кольоровій гамі, на них відсутні деякі графічні елементи та термочутлива фарба.



Результат перевірки

"Таким чином, з 11 пачок сигарет Pull, які журналісти закупили і відправили на експертизу, держава отримала сплату у вигляді акцизу лише за одну. Тобто, 15 гривень 46 копійок. Вдесятеро більша сума – а це 154 гривні 60 копійок, – яку мали сплатити з решти, десяти пачок, у бюджет не потрапила», – йдеться в розслідуванні журналіста "Схем" Максима Савчука.

Цю єдину справжню марку акцизного збору, за даними фіскальної служби, купило ТОВ "Юнайтед табако", сплативши акцизний збір.

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Інша, трасологічна експертиза, яку замовили журналісти в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, показала, що упакування пачки з оригінальною акцизною маркою "Юнайтед Табако" та підробленою акцизною маркою відбувалося на одному обладнанні.



Результат експертизи

Таким чином, підсумовують журналісти, на обладнанні "Юнайтед Табако" випускають як сигарети із оригінальними акцизними марками, так і з підробленими.

Місцевий телеканал "Жовта річка" у лютому 2018 року повідомляв, що ця тютюнова фабрика відкрилася за сприяння народного депутата від "Народного фронту" Олега Кришина.

Заступником директора із загальних питань "Юнайтед табако" працює Микола Журило – рідний брат Руслана Журила, який раніше працював на керівній посаді на державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Руслан Журило фігурує як організатор розкрадань на мільйони доларів на цьому держпідприємстві у справі НАБУ разом із екс-депутатом та одним зі спонсорів тієї ж партії Народний Фронт Миколою Мартиненком.



Микола Журило

"Схоже, для Миколи Журила, як і для брата Руслана, "Народний фронт" – справді не чужа політсила", – йдеться у розслідуванні.

У 2015 році міністр внутрішніх справ і "народофронтівець" Арсен Аваков подарував Миколі Журилу пістолет Форт-17.



Подарунок Миколі Журилу

"Юнайтед Табако" має одного засновника – британську Alderton Business LLP, яку на 75% контролює мешканка Жовтих Вод Олена Бойко. Як повідомляло раніше інтернет-видання "Наші гроші", Олена Бойко, як і брати Журило, пов’язана зі "Східним гірничо-збагачувальним комбінатом". Вона була бізнес-партнеркою екс-директора цього підприємства Сергія Дробота, а за часів керування "Схід ГЗК" Русланом Журилом постачала туди сталь. Згідно з аналізом "Наших грошей" – переважно за завищеними цінами.

Поспілкуватись із мешканкою Жовтих Вод Оленою Бойко, а також заступником директора із загальних питань тютюнової фабрики "Юнайтед Табако" Миколою Журилом "Схемам" не вдалося. Народний депутат від "Народного фронту" Олег Кришин, до якого журналісти звернулися по коментар у Верховній Раді, на питання не відповів, лише двічі повторив: "Це провокація. Я на провокації не відповідаю". "Схеми" також надіслали запит екс-депутату Миколі Мартиненку із проханням про коментар стосовно причетності до діяльності "Юнайтед Табако". Відповіді поки що не отримали.

Дивіться розслідування незаконного тютюнового бізнесу: