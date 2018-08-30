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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як дистанційно можна припаркувати авто за допомогою смартфона

Автотехнології 73 Читать новость на русском

Вдало запаркувати своє авто – ще та морока для водіїв-початківців, а надто в умовах обмеженого простору. Remote Parking Assist – одна з передових технологій, яку пропонує Mercedes-Benz. Вона дає змогу поставити автомобіль на стоянку за допомогою смартфона, при цьому водій може сміливо покинути салон авто і контролювати процес збоку.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Авто Автотехнології
Джерело: 24 канал
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