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      Як дістатися зі Львова до Берліна недорого: інформація про привабливий залізничний маршрут

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      У грудні в українців з'явиться можливість доїхати потягом зі Львова до Берліна з нетривалою пересадкою в Перемишлі / Reddit

      Вже з 15 грудня фактично без проблем можна буде доїхати потягом зі Львова до Берліна. Щоправда, рейс буде непрямим – пересадку слід буде зробити у прикордонному Перемишлі. Обійдеться така поїздка щонайменше у майже 800 гривень.

      Як повідомляє "Центр стратегічних стратегій", річ у тім , що з 15 грудня почне курсувати щоденно потяг №89 сполученням Львів – Перемишль. До польського міста він прибуває о 18:19 (відправляється зі Львова о 16:20), а вже о 19:57 з Перемишля має від’їжджати потяг до Берліна. Таким чином, на пересадку буде 1 година та 9 хвилин. На центральний вокзал столиці Німеччини потяг прибуває о 9:48.

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      У зворотному напрямку поїзд Берліна має виїжджати о 18:43, а прибуватиме він до Перемишля о 8:38. Звідти потяг до Львова вирушатиме о 10:18. Тобто час пересадки складе 1 годину 40 хвилин.

      Львів, Перемишль, Берлін, потяг, залізниця

      Львів, Перемишль, Берлін, потяг, залізниця
      Розклад руху потягів зі Львова до Берліна через Перемишль і назад 

      Додамо, що потяг Львів – Перемишль поки курсує лише по неділях та у деякі додаткові дні. Час у дорозі складає 2 години 46 хвилин. А вартість квитків становить від 235 гривень.

      Щодо потяга Перемишль – Берлін, то сьогодні до німецької столиці можна дістатися за щонайменше 86 злотих, що дорівнює 537 гривень.

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      Львів, Перемишль, потяг, залізниця

      Львів, Перемишль, потяг, залізниця

      Інформація про потяги Львів – Перемишль і Перемишль – Львів станом на листопад 

      До слова, ще в 2018 році Укрзалізниця анонсувала відновлення прямого сполучення Києва з Берліном. У компанії тоді заявляли, що найімовірніше швидкісний потяг між двома столицями вони запустять у 2019 році. Вже у серпні 2019-го голова правління УЗ Євген Кравцов зазначив, що вони планують запустити маршрут Київ – Берлін у 2020 році. Також він додав, що попит на європейські рейси значно зріc за останні роки.

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      17 листопада
      7794
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Львова Подорожі Укрзалізниця Залізниця
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