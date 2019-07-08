Як діяти Україні після повернення Росії в ПАРЄ: Кулеба радить тактику "тисячі порізів"

Аби протидіяти Росії після повернення її делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи, Україна має реалізувати план, який умовно складається з двох частин.

За словами посла України в ПАРЄ Дмитра Кулеби, йдеться про помітні дії і не дуже помітні, але болючі для Росії кроки з боку України. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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"Я пропоную всю нашу реакцію розділити на два елементи. Перший – це яскраві і рішучі кроки, які помітні публічно. Наприклад, відкликати запрошення спостерігачам моніторити наші вибори. Другий елемент – набір кроків, які я називаю "тактикою тисячі порізів": коли ми непомітно для загалу, для зовнішнього світу, будемо робити маленькі порізи, завдаючи болю тим, хто завдав болю нам", – зазначив дипломат. Кулеба зазначив, що Україна не стоятиме обабіч того, що нині відбувається в ПАРЄ. Відтак вживатиме заходи, відчутні для Ради Європи і тих, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ. "Ми зараз фіналізуємо набір таких кроків", – додав він.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?

У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.



Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

Як відповіла Україна?

Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі Асамблеї. Окрім того, представники делегації України звернулись до президента і МЗС України, щоб терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи

Після реваншу Росії у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї, за яким запрошували спостерігачів на парламентські вибори 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну.

Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу