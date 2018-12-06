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      Як діяти українцям, якщо у платіжках за газ є зайві суми: порада експерта

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      Як діяти українцям, якщо у платіжках за газ є зайві суми
      Як діяти українцям, якщо у платіжках за газ є зайві суми / Фото з відкритих джерел

      У жовтні 2018 року українці у своїх платіжках за газ виявили зайві цифри, наприклад, зазвичай платили чотири сотні гривень, а тут більше тисячі. І це без жодних пояснень.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів член експертної ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Олексій Хабатюк.

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      За його словами, спершу споживачу потрібно заплатити лише за ту частину, яку він вважає обґрунтованою. Наприклад, якщо у нього в рахунку стоїть 103 куби газу, які йому дорахували з коефіцієнта, а по лічильнику в нього було 100 кубів, то відповідно, споживач може заплатити лише 100 кубів газу.

      Після цього він має звернутися насамперед до свого постачальника, тобто до "Газбуду" із листом. Зокрема він може це зробити у письмовій формі або через особистий кабінет на сайті і написати скаргу. Зі змістом скарги можна ознайомитись на сайті. Опісля цю скаргу потрібно відправити до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Ця організація контролює діяльність облгазу і "Газбуду" та має відреагувати на вашу скаргу,
      – заявив Хабатюк.

      На думку експерта, НКРЕ має вжити жорсткі та дієві заходи щодо цих порушень. Адже вони набули масового характеру.

      Людина може розірвати договір з постачальником газу. Є певна процедура зміни постачальника, яку можна зробити вже сьогодні. Компанія "Нафтогаз" займається цим безкоштовно, в нас є певна кількість клієнтів, яка перейшла від "Газбуду", і тепер ми постачаємо їм газ,
      – сказав член експертної ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі".

      Якщо людей змушують купувати лічильники, то це є абсолютне порушення закону. Лічильники, які стоять у побутових споживачів, встановлюються і замінюються самим облгазом та його коштом. Будь-яке вимагання замінити лічильник, який був звичайним, на цифровий або будь-який інший – це незаконно.

      Дивіться повний випуск інтерв'ю за 6 грудня 2018 року:

       

      Теги: Новини України Газовий конфлікт Тарифи на газ Гроші
      Джерело: 24 канал
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