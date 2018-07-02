08:58
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
14°C 10°C
  • вівторок
    18°C 12°C
  • середа
    23°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як дізнатись, що організму бракує кальцію

1308 Читать новость на русском
Ознаки дефіциту кальцію
Ознаки дефіциту кальцію / berkeleywellness.com

Від дефіциту необхідних важливих речовин та мінералів організм починає хворіти і подавати нам сигнали.

Зокрема, це стосується кальцію, від нестачі якого потерпають особливо діти, майбутні матері та люди похилого віку, передає zdorovia.

Читайте також: 5 звичок, які провокують передчасне старіння

Якщо протягом життя людина споживає з продуктами недостатньо кальцію, то на старість проблеми з кістками і суглобами забезпечені.

Основні ознаки нестачі кальцію: ламкість нігтів, кісток і волосся – нігтьові пластини тонкі і повільно ростуть, а удари і переломи дуже легко отримати. Волосся тьмяне, випадає і січеться на кінчиках.

Продукти, у яких міститься кальцій

Продукти, у яких міститься кальцій

Також, якщо організму бракує цього елементу, сильно псуються зуби – стають крихкими і чутливими.

Нестача кальцію впливає навіть на емоційний стан людини – вона розгублена, нервова та роздратована, швидко втомлюється. При цій нестачі часто трапляються судоми. А у дітей однією з найпомітніших ознак є повільний ріст.

Аби цього не сталось, важливо споживати молочні продукти, мигдаль, броколі, сардину, боби та інше.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сьогодні, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 82
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 липня, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1240
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 липня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 687
Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
1 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
717
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
1 липня, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 559
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук