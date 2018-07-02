Як дізнатись, що організму бракує кальцію

Від дефіциту необхідних важливих речовин та мінералів організм починає хворіти і подавати нам сигнали.

Зокрема, це стосується кальцію, від нестачі якого потерпають особливо діти, майбутні матері та люди похилого віку, передає zdorovia.

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Якщо протягом життя людина споживає з продуктами недостатньо кальцію, то на старість проблеми з кістками і суглобами забезпечені.

Основні ознаки нестачі кальцію: ламкість нігтів, кісток і волосся – нігтьові пластини тонкі і повільно ростуть, а удари і переломи дуже легко отримати. Волосся тьмяне, випадає і січеться на кінчиках.

Продукти, у яких міститься кальцій

Також, якщо організму бракує цього елементу, сильно псуються зуби – стають крихкими і чутливими.

Нестача кальцію впливає навіть на емоційний стан людини – вона розгублена, нервова та роздратована, швидко втомлюється. При цій нестачі часто трапляються судоми. А у дітей однією з найпомітніших ознак є повільний ріст.

Аби цього не сталось, важливо споживати молочні продукти, мигдаль, броколі, сардину, боби та інше.

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