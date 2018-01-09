Як дізнатись, що ви п'єте забагато кави

Кава славиться своїми корисними стимулюючими властивостями. Щоб використовувати силу кофеїну необхідно тільки дві невеликі чашки кави. Але ми часто нехтруємо цим правилом і п'ємо значно більше.

Як повідомляють статистичні дані – людина за рік випиває 95 літрів кави! А це в свою чергу призводить до проблем зі здоров'ям.

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Зверніть увагу на серце

Якщо дві маленьких чашки кави можуть бути благом для організму, то з кожною наступною чашкою серце працює на більш високих обертах. Зі звичайних 60-80 ударів в хвилину воно розганяється до 100. Цей рівень вирівнюється тільки після години вживання кави. Тоді часто ми заварюємо ще одну чашку кави.

Організм перебуває в стані активності і порушення роботи серця тривалий період. Для здорової людини це не небезпечно, якщо цей стан не триває нескінченно. Запаморочення, прискорене дихання, відчуття напруги в грудній клітці – це сигнали того, що, можливо, варто перейти на легкий чай.

Проблеми зі шлунком

Рівень шлункового соку після прийому кави може піднятися до 15%. Саме тому процеси травлення протікають швидше, особливо після вживання кави натщесерце, що призводить до більш швидкого обміну речовин. Друга сторона медалі полягає в тому, що підвищена кількість шлункового соку безпосередньо призводить до печії і не дуже приємних скорочень шлунку.

Велика кількість шлункового соку і посилення перистальтики кишечника сприяють тому, що з’їдена їжа швидше перетравлюється. Їжа, замість того, щоб засвоюватися повільно, буквально рухається через весь травний тракт, і значна частина поживних речовин не буде всмоктуватися нашим організмом.

Проблеми з нирками

Кава має сечогінний ефект. Однак за підвищене вироблення рідини в сечовому міхурі кофеїн не відповідає. Особливо обережними повинні бути люди зі схильністю до проблем з нирками. Оксалати, що містяться в каві, з’єднуються з кальцієм і утворюють відкладення, які пізніше приведуть до больових відчуттів, у вигляді каменів в нирках.

Тож якщо ви помітили занадто часті сечогінні позиви, то кількість випитої кави варто зменшити.