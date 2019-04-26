Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування

Закон про державну українську мову парламент схвалив 25 квітня. Тепер українська мова буде обов'язковою публічному просторі, державному та комунальному секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. При цьому ніхто нікого не змушуватиме розмовляти українською в побуті, тобто вдома та з друзями.

24 канал влаштував опитування серед своїх читачів, як вони сприймають закон про державну мову. Більшість (68%) проголосували за варіант, що закон про мову – це правильне рішення. Я маю право, щоб мене обслуговували українською.

Детальніше про закон читайте у матеріалі 24 каналу: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

Ще 28% учасників опитування гадають, що закон – це утиски прав людей, які розмовляють іншими мовами.

А 2% написали свої відповіді в коментарях, де влаштували палку дискусію.

Потрібно було брати приклад з балтійських країн та приймати цей закон одразу після незалежності,

– написав у коментарях Facebook-користувач Switozar Zhezherya.

Зауважимо, що закон про українську мову не передбачає примусову українізацію. Адже спілкуватись у державі її державною мовою – це не утиск, це – нормально. Якщо клієнт закладу просить спілкуватись із ним українською – це прохання має бути виконане. Якщо клієнт простить обслуговувати його іншою мовою, яка є прийнятною для обох сторін – це прохання може бути виконане.

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