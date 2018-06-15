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Як доглядати за шкірою: експерт назвала типові помилки

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Як правильно доглядати за шкірою
Як правильно доглядати за шкірою / Getty Images

Нашій шкірі безумовно потрібний щоденний догляд, однак деякі дії можуть тільки завдати шкоди.

Про це розповіла доктора медичних наук, спікера Американської академії дерматології Лорен Еккерт Плох, повідомляє Independent.

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Багато косметичних брендів пропагують багаторівневий догляд за шкірою, але саме це є основною причиною проблем зі шкірою, зокрема, акне, подразнення і передчасне старіння.

Плох наголошує, що ключова помилка у догляді – використання одночасно декількох різних продуктів.

Я б назвала найпоширенішою помилкою в догляді за шкірою надмірне використання різних косметичних продуктів одночасно. Важливо підібрати чистий, простий догляд, а не завдавати одночасно багато різних засобів. Спростіть свої б'юті-процедури, особливо якщо у вас комбінована або чутлива шкіра,
– зазначає експерт.

Дерматолог рекомендує уважно читати склад засобів і уникати деяких інгредієнтів, які містяться навіть в дорогих засобах з класу «люкс».

"Перш, ніж сліпо вірити обіцянкам виробників, проконсультуйтеся з професійним дерматологом, аби з'ясувати, які засоби підходять саме вам. Деякі неправильно підібрані інгредієнти в косметиці можуть зашкодити вашій шкірі", – каже Плох.

Ще однією помилкою в догляді за шкірою є ігнорування сонцезахисних засобів. Дерматолог зазначає, що креми, які захищають від сонця, повинні стати головним продуктом в косметичці будь-якої жінки, яка хоче зберегти шкіру здоровою, молодою та красивою.

"Потрібно використовувати засоби з SPF 30, не менше. І робити це регулярно, навіть у похмурі дні. Я рекомендують підібрати сонцезахисний засіб за типом шкіри і зробити його абсолютним must-have у вашій косметичці", – порадила Плох.

Теги: LifeStyle Здоров'я Краса
Джерело: 24 Канал
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