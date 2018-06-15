Як доглядати за шкірою: експерт назвала типові помилки

Нашій шкірі безумовно потрібний щоденний догляд, однак деякі дії можуть тільки завдати шкоди.

Про це розповіла доктора медичних наук, спікера Американської академії дерматології Лорен Еккерт Плох, повідомляє Independent.

Читайте також: Який колір волосся може візуально омолодити обличчя

Багато косметичних брендів пропагують багаторівневий догляд за шкірою, але саме це є основною причиною проблем зі шкірою, зокрема, акне, подразнення і передчасне старіння.

Плох наголошує, що ключова помилка у догляді – використання одночасно декількох різних продуктів.

Я б назвала найпоширенішою помилкою в догляді за шкірою надмірне використання різних косметичних продуктів одночасно. Важливо підібрати чистий, простий догляд, а не завдавати одночасно багато різних засобів. Спростіть свої б'юті-процедури, особливо якщо у вас комбінована або чутлива шкіра,

– зазначає експерт.

Дерматолог рекомендує уважно читати склад засобів і уникати деяких інгредієнтів, які містяться навіть в дорогих засобах з класу «люкс».

"Перш, ніж сліпо вірити обіцянкам виробників, проконсультуйтеся з професійним дерматологом, аби з'ясувати, які засоби підходять саме вам. Деякі неправильно підібрані інгредієнти в косметиці можуть зашкодити вашій шкірі", – каже Плох.

Ще однією помилкою в догляді за шкірою є ігнорування сонцезахисних засобів. Дерматолог зазначає, що креми, які захищають від сонця, повинні стати головним продуктом в косметичці будь-якої жінки, яка хоче зберегти шкіру здоровою, молодою та красивою.

"Потрібно використовувати засоби з SPF 30, не менше. І робити це регулярно, навіть у похмурі дні. Я рекомендують підібрати сонцезахисний засіб за типом шкіри і зробити його абсолютним must-have у вашій косметичці", – порадила Плох.