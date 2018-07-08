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Як доглядати за шкірою влітку, щоб уникнути акне: дієві поради

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Як доглядати за шкірою влітку, щоб уникнути акне: дієві поради
Як доглядати за шкірою влітку, щоб уникнути акне: дієві поради / pinkmartinicollection.com

Варто знати, що через спекотну та часто вологу погоду, на якій ми проводимо найбільше часу в році, на шкірі виникають різні подразнення та акне. Якщо за нею правильно слідкувати, можна уникнути будь-яких неприємностей на шкірі.

Не обов’язково купувати дорогі косметичні засоби, а вправно використовувати свої навички задля здоров’я вашої шкіри. Наступні поради допоможуть працювати на випередження, і запобігти появі акне в жаркий період.

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Харчуйтесь здоровою їжею

Поява різних акне у дорослих свідчить про те, що ви, можливо, неправильно харчуєтесь і ваш організм не здатний добре функціонувати. Тому варто відмовитись від улюблених смаколиків та дотримуватись здорового раціону. Також на деякий час варто забути смажену їжу, молочні продукти, червоне м’ясо, деякі морепродукти. Натомість додайте в щоденне меню коричневий рис, кокосову і оливкову олію, свіжі фрукти та овочі.

Ретельно очищуйте шкіру

Однією з суттєвих причин виникнення акне в дорослих – це забивання пор шкіри. Під час спеки ми більше потіємо і коли піт зіштовхується зі щільною косметикою чи водостійким сонцезахисним кремом, наші пори одразу забиваються. Для цього вмивайте своє лице гідрофільним маслом або двофазної рідиною для зняття макіяжу. Потім повторно очистіть лице молочком або гелем для вмивання.

Контролюйте сальні залози

Пам’ятайте, що ваша шкіра не знатиме проблем, якщо ви будете влітку використовувати тонік або лосьйон. Коли ж ви прокидаєтесь, відразу після очищення протріть обличчя одним з цих засобів і він буде працювати весь день, щоб зберегти гідро-ліпідний баланс в нормі. Також тримайте у своїй косметичці матуючі праймери, пудри або серветки.

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Правильно зволожуйте шкіру

Головне, що варто знати влітку, це те, що ваша шкіра повинна бути постійно зволоженою. Для цьго сміливо користуйтесь гелевими текстурами зволожуючих засобів або сироватками на водній основі. Вони краще зволожуватимуть, ніж жирні креми і не блокуватимуть пори. Також користуйтесь сонцезахисним кремом, бажано легкої текстури.

Відлущуйте омертвілі клітини шкіри

Не варто одразу згадувати про скраби, оскільки в спеку шкіра стає дуже чутливою до механічних пошкоджень. Замість них візьміть пілінги на основі AHA і / або BHA кислот. Вони ретельно видалятимуть омертвілі клітини шкіри і допоможуть запобігти закупорювання пор. Використовувати їх потрібно не частіше 2 разів на тиждень і тільки у вечірній час.

Теги: Краса LifeStyle
Джерело: Beauty.ua
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