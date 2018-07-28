Як домашні улюбленці впливають на здоров‘я людей: неймовірні факти

Якщо ви не маєте алергії на шерсть тварин, то варто завести домашнього улюбленця – коти та собаки покращують самопочуття, заспокоюють та змінюють стиль життя.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Спілкування з тваринами покращує настрій та робить нас щасливішими

"Дослідники припускають, що це відбувається через зростання рівню гормонів окситоцину та нейромедіатора серотоніну, що разом забезпечують появу відчуття щастя", – зазначила Супрун.

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Спілкування з тваринами має цілющий заспокійливий ефект

Спілкування з домашніми улюбленцями сприяє зниженню артеріального тиску та зменшенню частоти серцебиття.

Тварини допомагають виходити з депресії, позбутись тривожності та самотності

Пет-терапію часто використовують під час реабілітації, пов’язаної з сильним стресом, для покращення психічного та фізичного здоров‘я, зокрема, у будинках для людей похилого віку, як методику для боротьби з депресією, тривожністю та самотністю. Морські свинки мають чудовий вплив на соціальну поведінку дітей.

Взаємодію з тваринами застосовують навіть для військових, що страждають на посттравматичний стресовий розлад.

Для дітей з аутизмом терапія з тваринами працює як своєрідний соціальний каталізатор. Наприклад, собаки допомагають справлятися з браком сенсорної та емоційної обізнаності та викликати реакцію у дітей з низьким сенсорним та емоційним рівнем збудження,

– пояснила Уляна Супрун.

Тварини сприяють підвищенню рівня фізичної активності

Якщо у вас собака – то з ним доведеться ходити на прогулянки і гратись – а рух чудово впливає і на ваше тіло.

Тварини позитивно впливають на роботу серця

Дослідження підтвердили, що власники собак та котів мають менший ризик появи серцево-судинних захворювань.

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