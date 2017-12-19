Як домашні улюбленці знищують новорічні ялинки: кумедні фото
14:01, сьогодні 1916 Читать новость на русском
Ваша кішка або собака можуть бути найчарівнішими та наймилішими істотами в світі, але коли наближається святковий сезон, вони раптово стають дикими.
Ваш будинок з усіма новорічними прикрасами, і особливо ялинка, стає їхнім жахливим ігровим майданчиком.
Видання Bored Panda зробила добірку знімків, які схожі на кадри з різдвяних бойовиків.
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Джерело: 24 Канал
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