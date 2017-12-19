Як домашні улюбленці знищують новорічні ялинки: кумедні фото

Ваша кішка або собака можуть бути найчарівнішими та наймилішими істотами в світі, але коли наближається святковий сезон, вони раптово стають дикими.

Ваш будинок з усіма новорічними прикрасами, і особливо ялинка, стає їхнім жахливим ігровим майданчиком. Видання Bored Panda зробила добірку знімків, які схожі на кадри з різдвяних бойовиків. Читайте також: Як вберегти новорічну ялинку від домашніх улюбленців: кумедні фотоприклади