Як допомогти людині хворій на алкоголізм: поради лікаря

Лікування хворих з алкогольною залежністю починається з доброї діагностики. Якісне обстеження дає можливість виявити стадію захворювання, тяжкість стану та запланувати стратегію лікування.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів нарколог Олег Страшок.

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За його словами, якщо брати класичний комплексний підхід, то лікування починається з детоксикації (очищення та відновлення організму від наслідків інтоксикації, спричиненою алкоголем, запобігання ускладнень), на подальшому етапі проводиться загальнозміцнююча терапія, далі ефективним є введення так званих проти алкогольних препаратів (блокаторів).

Нарколог Олег Страшок “Досить часто алкогольна залежність супроводжується депресивними або тривожними розладами. В таких випадках, як правило, потрібне призначення ліків, наприклад антидепресантів, які будуть корегувати ці стани. Із самого початку лікування і на більш пізніх етапах тривало призначається психотерапія, направлена на зміну звичок хворого та розвитку нових навиків для плідного, щасливого життя без алкоголю. Згідно з протоколами, методикою вибору є когнітивно-поведінкова терапія”.

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