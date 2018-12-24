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      Як допомогти людині хворій на алкоголізм: поради лікаря

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      Лікування алкоголізму
      Лікування алкоголізму / Фото з соцмереж

      Лікування хворих з алкогольною залежністю починається з доброї діагностики. Якісне обстеження дає можливість виявити стадію захворювання, тяжкість стану та запланувати стратегію лікування.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів нарколог Олег Страшок.

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      За його словами, якщо брати класичний комплексний підхід, то лікування починається з детоксикації (очищення та відновлення організму від наслідків інтоксикації, спричиненою алкоголем, запобігання ускладнень), на подальшому етапі проводиться загальнозміцнююча терапія, далі ефективним є введення так званих проти алкогольних препаратів (блокаторів). 

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      Нарколог Олег Страшок
      “Досить часто алкогольна залежність супроводжується депресивними або тривожними розладами. В таких випадках, як правило, потрібне призначення ліків, наприклад антидепресантів, які будуть корегувати ці стани. Із самого початку лікування і на більш пізніх етапах тривало призначається психотерапія, направлена на зміну звичок хворого та розвитку нових навиків для плідного, щасливого життя без алкоголю. Згідно з протоколами, методикою вибору є когнітивно-поведінкова терапія”.

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      Теги: Лікування Здоров'я Алкоголь Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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