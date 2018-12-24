Як допомогти людині хворій на алкоголізм: поради лікаря
Лікування хворих з алкогольною залежністю починається з доброї діагностики. Якісне обстеження дає можливість виявити стадію захворювання, тяжкість стану та запланувати стратегію лікування.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів нарколог Олег Страшок.
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За його словами, якщо брати класичний комплексний підхід, то лікування починається з детоксикації (очищення та відновлення організму від наслідків інтоксикації, спричиненою алкоголем, запобігання ускладнень), на подальшому етапі проводиться загальнозміцнююча терапія, далі ефективним є введення так званих проти алкогольних препаратів (блокаторів).
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