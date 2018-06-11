15:24
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як допомогти малюку швидше заговорити: ефективний метод

357 Читать новость на русском
Мова жестів допоможе малюку швидше заговорити
Мова жестів допоможе малюку швидше заговорити / babycenter.com

Для того, щоб допомогти малюку швидше заговорити, необхідно ввести в спілкування жести поряд зі звичною розмовною мовою.

Таким чином, дитина на інтуїтивному рівні буде використовувати жести, пише "Наша Мама".

Читайте також: Як захистити дитину від травм: поради лікаря

Серед плюсів освоєння мови жестів – більш точний вираз основних потреб та бажань дитини. Це допоможе зберегти нерви, як батькам, так і дитині.

Завдяки жестам між батьком та дитиною буде тісніша та більш позитивна взаємодія. Діти, які змалечку використовують мову жестів, швидше засвоюють соціальні та поведінкові навички.

У малюка краще розвиваються області, які пов’язані з символічним мисленням, малюванням, уявою, роздумами та читанням.

До слова, під час вагітності кожна жінка переживає за здоров’я малюка. Тому, щоб виносити здорову дитину, необхідно дотримуватися кількох правил.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Вагітність і діти Здоров'я Здорове життя Діти Догляд за немовлятами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук