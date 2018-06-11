Як допомогти малюку швидше заговорити: ефективний метод

Для того, щоб допомогти малюку швидше заговорити, необхідно ввести в спілкування жести поряд зі звичною розмовною мовою.

Таким чином, дитина на інтуїтивному рівні буде використовувати жести, пише "Наша Мама".

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Серед плюсів освоєння мови жестів – більш точний вираз основних потреб та бажань дитини. Це допоможе зберегти нерви, як батькам, так і дитині.

Завдяки жестам між батьком та дитиною буде тісніша та більш позитивна взаємодія. Діти, які змалечку використовують мову жестів, швидше засвоюють соціальні та поведінкові навички.

У малюка краще розвиваються області, які пов’язані з символічним мисленням, малюванням, уявою, роздумами та читанням.

До слова, під час вагітності кожна жінка переживає за здоров’я малюка. Тому, щоб виносити здорову дитину, необхідно дотримуватися кількох правил.

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