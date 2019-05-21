Як дострокові парламентські вибори вплинуть на співпрацю з МВФ: думка експерта

Дострокові вибори як процес відразу не вплинуть негативно на економічну ситуацію. Питання – в результаті, в тому, що буде після виборів, і як нове керівництво зможе домовитися з МВФ.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Павло Кухта.

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Він зауважив, що хоча багато хто сварив коаліцію і чинний уряд, але вони тримали певну стабільну ситуацію.

Економічне зростання – є, воно прискорюється, гривня не падає, дефіцит бюджету скорочується, державний борг – скорочується. Програма МВФ, яка нас тримає на плаву і утримує від дефолту та колапсу, продовжується. Якщо результати виборів будуть такі, що щось із цього колапсує – ми втратимо програму МВФ, почнемо друкувати гроші, втратимо незалежність НБУ, роздуємо дефіцит бюджету. І це закінчиться погано і швидко,

– відзначив Кухта.

Друге питання дострокових виборів, на думку експерта – таймінгу в співпраці з МВФ. Він нагадав – Україна перебуває в періоді пікових виплат за зовнішнім боргом. Вони накладають певний графік. Якраз зараз має бути певний перегляд програми, що Україна зробила, і чи може бути наданий черговий транш. Аж тут – дострокові вибори, ще й з закликом від президента до уряду піти з посад.

"Тепер не зовсім зрозуміло, наскільки ефективними будуть ці перемовини. Можливо, це відстрочить дещо отримання траншу. Сподіваюсь, це не вплине кардинально на фінансову стабільність. Але тоді новому парламенту доведеться швидко сформувати уряд і провести перемовини з МВФ, виконавши умови, якщо якісь із них не будуть виконані", – пояснив він.

Кухта також зауважив, що МВФ веде співпрацю з багатьма країнами, де відбуваються вибори – це нормальна демократична практика. Тому питання в тому, наскільки ми готові виконати умови МВФ.

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