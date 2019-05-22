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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Як дострокові вибори вплинуть на кишені українців

      1355 Читать новость на русском
      Добробут українців і дочасні вибори
      Добробут українців і дочасні вибори / НБУ

      Темпи зростання української економіки уповільняться, в той же час на курс гривні вибори істотно не вплинуть. При цьому курс нового президента на антикорупцію є позитивним сигналом і для інвесторів, і для МВФ.

      Про це 24 каналу сказав експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась, відповідаючи на запитання – як вплинуть на українську економіку позачергові парламентські вибори, про які оголосив президент Зеленський.

      Читайте також: Про що домовились Зеленський і голови фракцій щодо розпуску парламенту

      Чи вплинуть і як саме дострокові вибори на кишені українців?

      Рівень доходів населення України визначається темпами економічного зростання та показниками знецінення національної грошової одиниці. В поточному році очікується уповільнення темпів зростання національної економіки. У той же час фактор парламентських виборів буде мінімальним.


      Коли відбудуться вибори до парламенту

      Як відреагує валютний ринок на дострокові парламентські вибори?

      Досвід попередніх президентських виборів показав майже відсутню кореляцію між зміною політичної конфігурації в країні та динамікою курсів основних валют. У той же час, можна відмітити, що в країні відбувається стабілізація валютного ринку завдяки зростанню обсягів експорту, портфельних інвестицій та позитивними сигналами зі сторони Європейського Союзу щодо макроекономічної допомоги.

      Читайте також: Дострокові вибори – сигнал для інвесторів, – експерт

      Чи спровокують дострокові парламентські вибори ще більшу недовіру інвесторів до України?

      Основна недовіра зі сторони потенційних інвесторів формується через високий рівень корупційної складової в діловому середовищі України. Задекларований курс діючого президента на подальші антикорупційні заходи в країні знайшов широку підтримку серед міжнародних партнерів України, тому надання додаткових ресурсів ЄС та МВФ вже є позитивним сигналом того, що інвестиційне середовище покращується.

      Чи існують ризики для співпраці з МВФ через дострокові вибори?

      Міжнародний валютний фонд здійснює підтримку України саме у виборчий період і для мінімізації політичних ризиків. Це означає, що фонд в основному цікавить процес подальших демократичних та антикорупційних перетворень в країні, тоді як наявність дострокових виборів лише пришвидшує цей процес.

      Читайте також: Як дострокові парламентські вибори вплинуть на співпрацю з МВФ: думка експерта

      Президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВРУ у першій промові: відео

       

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Гроші Новини України Курси валют Інвестиції Транш МВФ Публікації
      Джерело: 24 канал
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