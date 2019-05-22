Як дострокові вибори вплинуть на кишені українців

Темпи зростання української економіки уповільняться, в той же час на курс гривні вибори істотно не вплинуть. При цьому курс нового президента на антикорупцію є позитивним сигналом і для інвесторів, і для МВФ.

Про це 24 каналу сказав експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась, відповідаючи на запитання – як вплинуть на українську економіку позачергові парламентські вибори, про які оголосив президент Зеленський.

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Чи вплинуть і як саме дострокові вибори на кишені українців?

Рівень доходів населення України визначається темпами економічного зростання та показниками знецінення національної грошової одиниці. В поточному році очікується уповільнення темпів зростання національної економіки. У той же час фактор парламентських виборів буде мінімальним.



Коли відбудуться вибори до парламенту

Як відреагує валютний ринок на дострокові парламентські вибори?

Досвід попередніх президентських виборів показав майже відсутню кореляцію між зміною політичної конфігурації в країні та динамікою курсів основних валют. У той же час, можна відмітити, що в країні відбувається стабілізація валютного ринку завдяки зростанню обсягів експорту, портфельних інвестицій та позитивними сигналами зі сторони Європейського Союзу щодо макроекономічної допомоги.

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Чи спровокують дострокові парламентські вибори ще більшу недовіру інвесторів до України?

Основна недовіра зі сторони потенційних інвесторів формується через високий рівень корупційної складової в діловому середовищі України. Задекларований курс діючого президента на подальші антикорупційні заходи в країні знайшов широку підтримку серед міжнародних партнерів України, тому надання додаткових ресурсів ЄС та МВФ вже є позитивним сигналом того, що інвестиційне середовище покращується.

Чи існують ризики для співпраці з МВФ через дострокові вибори?

Міжнародний валютний фонд здійснює підтримку України саме у виборчий період і для мінімізації політичних ризиків. Це означає, що фонд в основному цікавить процес подальших демократичних та антикорупційних перетворень в країні, тоді як наявність дострокових виборів лише пришвидшує цей процес.

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