Як досягти 40% зростання ВВП за 5 років: уряд представив стратегію

Міністерство розвитку економіки представило стратегію, за якою до 2024 року планує досягти зростання ВВП на рівні 40%, створення 1 мільйона нових робочих місць, а також залучення 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій.

Головна мета – забезпечити громадян легальною роботою з гідною оплатою праці та створити умови для успішного власного бізнесу, повідомляє Мінекономрозвитку.

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Яким шляхом держава планує розвивати економіку

Створення ефективних ринків :

тут мовиться як про фактори виробництва – ринки землі, капіталу, праці тощо – так і кінцевої продукції. Зокрема, у тех сферах де держава є монополістом. Також плануються ринки університетів та медичних закладів, вантажних і пасажирських залізничних перевезень, енергетики і багато іншого.

: тут мовиться як про фактори виробництва – ринки землі, капіталу, праці тощо – так і кінцевої продукції. Зокрема, у тех сферах де держава є монополістом. Також плануються ринки університетів та медичних закладів, вантажних і пасажирських залізничних перевезень, енергетики і багато іншого. Державні інвестиційні ініціативи :

зокрема, державні інвестиції в інфраструктуру – дороги, розширення доступу залізної дороги до портів, електрифікація залізної дороги, розвиток річкового транспорту.

: зокрема, державні інвестиції в інфраструктуру – дороги, розширення доступу залізної дороги до портів, електрифікація залізної дороги, розвиток річкового транспорту. Іноземні інвестиції:

тут мовиться про залучення приватних інвесторів у фінансування інфраструктурних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства, і зокрема концесій.

Для чого Україні розвивати економіку?Мінекономрозвитку пояснює, що сильна і успішна економіка – це коли українці мають легальну роботу з гідною оплатою праці та усі умови для успішного ведення бізнесу. Як результат, зростає добробут населення.

Як уряд планує залучати іноземні інвестиції

Уряд розраховує, що вдасться залучити інвестиції з-за кордону, якщо вдатися до кількох кроків:

капітальні інвестиції з державного бюджету в інфраструктуру;

приватизація державних підприємств і банків;

державно-приватне партнерство / концесії;

проєкт "Інвестиційна няня";

створення індустріальних парків;

програми підтримки малого і середнього бізнесу та експортерів;

створення сприятливого бізнес клімату та захист прав власності.

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Останній пункт ділиться ще на низку підпунктів:

ефективна антимонопольна політика;

нові митниця і податкова;

дерегуляція;

ефективна система управління державними фінансами;

боротьба з рейдерством.

Державні програми для залучення інвестицій: дивіться графіки

У своєму звіті Міністерство розвитку економіки наголошує, що для залучення інвестицій та досягнення зростання ВВП на рівні 40% турборежим має зберегтися. Мовляв, гальмування законодавчих ініціатив створює певні ризики.

Разом драйвери інвестицій і зростання мають забезпечити досягнення мети у 40% росту економіки. Для того, щоб ця амбітна програма зростання економіки через інвестиції запрацювала, нам потрібно тримати темп. Президент, уряд, парламент та місцеві органи самоврядування мають продовжити працювати єдиною командою,

– резюмував міністр Тимофій Милованов.