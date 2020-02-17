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      Як досягти 40% зростання ВВП за 5 років: уряд представив стратегію

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      Як уряд хоче домогтися зростання економіки на рівні 40% / rbc.ua

      Міністерство розвитку економіки представило стратегію, за якою до 2024 року планує досягти зростання ВВП на рівні 40%, створення 1 мільйона нових робочих місць, а також залучення 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій.

      Головна мета – забезпечити громадян легальною роботою з гідною оплатою праці та створити умови для успішного власного бізнесу, повідомляє Мінекономрозвитку.

      До слова: З якими країнами Україна найбільше торгувала у 2019 році: цифри

      Яким шляхом держава планує розвивати економіку

      • Створення ефективних ринків:
        тут мовиться як про фактори виробництва – ринки землі, капіталу, праці тощо – так і кінцевої продукції. Зокрема, у тех сферах де держава є монополістом. Також плануються ринки університетів та медичних закладів, вантажних і пасажирських залізничних перевезень, енергетики і багато іншого.
      • Державні інвестиційні ініціативи:
        зокрема, державні інвестиції в інфраструктуру – дороги, розширення доступу залізної дороги до портів, електрифікація залізної дороги, розвиток річкового транспорту.
      • Іноземні інвестиції:
        тут мовиться про залучення приватних інвесторів у фінансування інфраструктурних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства, і зокрема концесій.

      Для чого Україні розвивати економіку?Мінекономрозвитку пояснює, що сильна і успішна економіка – це коли українці мають легальну роботу з гідною оплатою праці та усі умови для успішного ведення бізнесу. Як результат, зростає добробут населення.

      Як уряд планує залучати іноземні інвестиції

      Уряд розраховує, що вдасться залучити інвестиції з-за кордону, якщо вдатися до кількох кроків:

      • капітальні інвестиції з державного бюджету в інфраструктуру;
      • приватизація державних підприємств і банків;
      • державно-приватне партнерство / концесії;
      • проєкт "Інвестиційна няня";
      • створення індустріальних парків;
      • програми підтримки малого і середнього бізнесу та експортерів;
      • створення сприятливого бізнес клімату та захист прав власності.

      Цікаво: У Мінекономіки підрахували, якою буде реальна зарплата українців у 2020 році

      Останній пункт ділиться ще на низку підпунктів:

      • ефективна антимонопольна політика;
      • нові митниця і податкова;
      • дерегуляція;
      • ефективна система управління державними фінансами;
      • боротьба з рейдерством.

      Державні програми для залучення інвестицій: дивіться графіки

      У своєму звіті Міністерство розвитку економіки наголошує, що для залучення інвестицій та досягнення зростання ВВП на рівні 40% турборежим має зберегтися. Мовляв, гальмування законодавчих ініціатив створює певні ризики.

      Разом драйвери інвестицій і зростання мають забезпечити досягнення мети у 40% росту економіки. Для того, щоб ця амбітна програма зростання економіки через інвестиції запрацювала, нам потрібно тримати темп. Президент, уряд, парламент та місцеві органи самоврядування мають продовжити працювати єдиною командою,
      – резюмував міністр Тимофій Милованов.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов – новини Інвестиції Інвестиції Інвестиції 24 ВВП Новини України
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