Як досягти 40% зростання ВВП за 5 років: уряд представив стратегію
Міністерство розвитку економіки представило стратегію, за якою до 2024 року планує досягти зростання ВВП на рівні 40%, створення 1 мільйона нових робочих місць, а також залучення 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій.
Головна мета – забезпечити громадян легальною роботою з гідною оплатою праці та створити умови для успішного власного бізнесу, повідомляє Мінекономрозвитку.
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Яким шляхом держава планує розвивати економіку
- Створення ефективних ринків:
тут мовиться як про фактори виробництва – ринки землі, капіталу, праці тощо – так і кінцевої продукції. Зокрема, у тех сферах де держава є монополістом. Також плануються ринки університетів та медичних закладів, вантажних і пасажирських залізничних перевезень, енергетики і багато іншого.
- Державні інвестиційні ініціативи:
зокрема, державні інвестиції в інфраструктуру – дороги, розширення доступу залізної дороги до портів, електрифікація залізної дороги, розвиток річкового транспорту.
- Іноземні інвестиції:
тут мовиться про залучення приватних інвесторів у фінансування інфраструктурних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства, і зокрема концесій.
Для чого Україні розвивати економіку?Мінекономрозвитку пояснює, що сильна і успішна економіка – це коли українці мають легальну роботу з гідною оплатою праці та усі умови для успішного ведення бізнесу. Як результат, зростає добробут населення.
Як уряд планує залучати іноземні інвестиції
Уряд розраховує, що вдасться залучити інвестиції з-за кордону, якщо вдатися до кількох кроків:
- капітальні інвестиції з державного бюджету в інфраструктуру;
- приватизація державних підприємств і банків;
- державно-приватне партнерство / концесії;
- проєкт "Інвестиційна няня";
- створення індустріальних парків;
- програми підтримки малого і середнього бізнесу та експортерів;
- створення сприятливого бізнес клімату та захист прав власності.
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Останній пункт ділиться ще на низку підпунктів:
- ефективна антимонопольна політика;
- нові митниця і податкова;
- дерегуляція;
- ефективна система управління державними фінансами;
- боротьба з рейдерством.
Державні програми для залучення інвестицій: дивіться графіки
У своєму звіті Міністерство розвитку економіки наголошує, що для залучення інвестицій та досягнення зростання ВВП на рівні 40% турборежим має зберегтися. Мовляв, гальмування законодавчих ініціатив створює певні ризики.
Разом драйвери інвестицій і зростання мають забезпечити досягнення мети у 40% росту економіки. Для того, щоб ця амбітна програма зростання економіки через інвестиції запрацювала, нам потрібно тримати темп. Президент, уряд, парламент та місцеві органи самоврядування мають продовжити працювати єдиною командою,
– резюмував міністр Тимофій Милованов.