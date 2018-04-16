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Як дотримуватися дієти, щоб не зірватися: поради від фітнес-тренера

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Як дотримуватися дієти, щоб не зірватися
Як дотримуватися дієти, щоб не зірватися / Фото з вільних джерел

Дотриматися обраної дієти набагато складніше, ніж її вибрати. А все тому, що після того, як людина починає обмежувати себе у їжі, вона не усвідомлює, як важко може бути надалі.

Ось кілька порад від фітнес-тренера Міли Гриценко для того, щоб дотриматися дієти та не зірватися.

1. Якщо мучить голод ввечері та важко заснути, то не потрібно терпіти. Сильні запахи можуть спровокувати психологічний голод, виправдання, щоб знову поїсти. Найкраще у таких випадках насичує казеїн з молоком. Але можна і будь-який нежирний білок.

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2. Потрібно розрізняти психологічний і фізичний голод. Психологічний – це тоді, коли з'їла норму, але хочеться ще цукерку. Але це виправдання, людина повинна визнати, що їй подобається їсти. Фізичний голод - справжня потреба кожні 3-4 години.

3. Мозок людини залежний. Тому якщо людина задовольняє психологічну потребу з'їсти щось калорійне, то вона лише закріплює звичку. Найкращий вихід – ігнорувати це. Через 2-3 тижні полегшає.

via GIPHY

4. Візуальне скорочення шлунку відбувається через 14-30 днів, тобто людина буде відчувати, що наїдається маленькою порцією. Повне скорочення шлунку відбувається через півроку. Але потрібно бути готовою готова: 5-7 великих прийомів їжі можуть все повернути на свої місця.

5. Щоб уникнути зривів влаштовуй чітміли – щось на кшталт обманного прийому їжі. Під час схуднення – раз на 14-21 днів. Під час підтримки ваги – раз в 7-10 днів. Але потрібно бути готовою в дні схуднення викладатися на максимум, або чітміл буде тільки додавати жир.

6. Не варто пропускати приймання їжі, щоб під тиском залежності випадково не пообіцяти собі почати з завтрашнього дня, тому що сьогодні надто голодна!

7. Якщо після приймання їжі людина досі голодна, то варто почекати 20 хвилин і має прийти відчуття, що все пройшло.

via GIPHY

8. Якщо через 20 хвилин бажання знести холодильник не покидає, потрібно випити склянку води, можна навіть більше. Все тому, що спрага з голодом схожі.

До слова, ранкова кава підвищує рівень концентрації та енергії, а також допомагає втратити вагу.

Теги: Поради Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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