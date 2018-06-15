Як довго бактерії та віруси живуть у помешканні

На кожному квадратному сантиметрі шкіри можна знайти до 100 тисяч мікроорганізмів. А коли людина чхає, то крапельки рідини з бактеріями і вірусами розлітаються майже на метр.

Про це розповів мікробіолог з Нью-Йоркського університету Філіп Тьєрно, передає Рopsci.

"Тривалість життя мікроорганізму залежить від безлічі факторів. Вірусам для розмноження потрібно потрапити в клітину іншого організму. Тому за його межами вони живуть менше, ніж бактерії. Хоча вони все одно виживають на різних домашніх поверхнях", – зазначив він.

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Щодо бактерій, то вони можуть розмножуватися поза організмом, тому живуть довше. На тривалість життя вірусів і бактерій впливають вологість і температура.

Жоден мікроб не виживе на сухих поверхнях з вологістю менш як 10%. Бактерії активно розмножуються при наявності будь-яких поживних речовин – частинок їжі, клітин шкіри, крові, слизу та іншого.

Зокрема, губка для миття посуду – "рай" для життя та розмноження мікроорганізмів. Такі бактерії як мезофіли живуть найдовше, адже найкраще розмножуються при кімнатній температурі.

Кишкова паличка, яку може містити м'ясний фарш, при кімнатній температурі і нормальній вологості живе від декількох годин до доби. Каліцівіруси, які викликають кишковий грип, живуть від кількох днів до кількох тижнів. А ось вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) на відкритому повітрі гине майже миттєво.

Щоб пережити несприятливі умови, деякі мікроорганізми формують щільну оболонку. У вигляді спор бактерії витримують екстремальні температури і вологість.

Бактерія золотистого стафілокока, який викликає інфекційно-токсичний шок, харчові отруєння, живе в оболонці на сухому одязі кілька тижнів. А бактерія антраксу, яка є збудником сибірської виразки, у вигляді спор може жити сотні років.

Але не варто панікувати. Аби захистити себе від усіляких бактерій – частіше мийте руки та протирайте дезінфікуючими засобами дверні ручки, кухонні столи, раковину та інше.

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