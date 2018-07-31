Як довго можна зберігати продукти у холодильнику: інфографіка

Чимало людей ставлять продукти та страви до холодильника, щоб збільшити їх термін споживання. Та основні продукти харчування через кілька днів почнуть втрачати свої корисні властивості.

Молочні продукти

Відкрите молоко не варто зберігати у холодильнику довше 3-5 діб. А твердий сир можна споживати до 2-3 тижнів, якщо ви його покладете у пергаментний папір.

Читайте також: Які бактерії живуть у холодильнику: несподівані факти

Яйця

Свіжі яйця можна зберігати від 2 до 5 тижнів. А страви з яйцями краще з'їсти протягом 1-2 діб.

М'ясо

Свіже, смажене, печене та варене м'ясо можна зберігати від 3 до 5 діб. А от свіжий фарш краще використати протягом 1-2 діб.

Птиця

Ціла птиця або частини може зберігатися протягом 1-2 діб. Готову страву з курки можна зберігати до 4 діб.

Читайте також: Як правильно зберігати продукти в холодильнику: корисна інструкція

Ковбасні вироби

Герметично запаковані ковбасні вироби можна зберігати до 2 тижнів. А от розпаковану або порізану ковбасу краще з'їсти протягом 3-5 днів.

Овочі

До 7 діб можна зберігати квасолю, огірки, броколі та перець. До 14 днів у холодильнику може полежати буряк, селера, кукурудза та морква.

Фрукти

Ягоди краще зберігати протягом 2-3 діб. Щодо авокадо, то його можна тримати у холодильнику до 10 діб, цитрусові – до 3 тижнів.

Скільки часу можна зберігати продукти у холодильнику

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.