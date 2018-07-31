20:10
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Як довго можна зберігати продукти у холодильнику: інфографіка

176 Читать новость на русском
Скільки часу можна зберігати продукти у холодильнику
Скільки часу можна зберігати продукти у холодильнику / 24 Канал

Чимало людей ставлять продукти та страви до холодильника, щоб збільшити їх термін споживання. Та основні продукти харчування через кілька днів почнуть втрачати свої корисні властивості.

Молочні продукти

Відкрите молоко не варто зберігати у холодильнику довше 3-5 діб. А твердий сир можна споживати до 2-3 тижнів, якщо ви його покладете у пергаментний папір.

Читайте також: Які бактерії живуть у холодильнику: несподівані факти

Яйця

Свіжі яйця можна зберігати від 2 до 5 тижнів. А страви з яйцями краще з'їсти протягом 1-2 діб.

 

М'ясо

Свіже, смажене, печене та варене м'ясо можна зберігати від 3 до 5 діб. А от свіжий фарш краще використати протягом 1-2 діб.

Птиця

Ціла птиця або частини може зберігатися протягом 1-2 діб. Готову страву з курки можна зберігати до 4 діб.

Читайте також: Як правильно зберігати продукти в холодильнику: корисна інструкція

Ковбасні вироби

Герметично запаковані ковбасні вироби можна зберігати до 2 тижнів. А от розпаковану або порізану ковбасу краще з'їсти протягом 3-5 днів.

Овочі

До 7 діб можна зберігати квасолю, огірки, броколі та перець. До 14 днів у холодильнику може полежати буряк, селера, кукурудза та морква.

Фрукти

Ягоди краще зберігати протягом 2-3 діб. Щодо авокадо, то його можна тримати у холодильнику до 10 діб,  цитрусові – до 3 тижнів.

Скільки часу можна зберігати продукти у холодильнику

Скільки часу можна зберігати продукти у холодильнику

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Інфографіка Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
сьогодні, 20:02 Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сьогодні, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук