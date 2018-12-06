Як Джима виграла гонку в Поклюці: відео

Українська біатлоністка Юлія Джима зуміла виграти індивідуальну гонку в Поклюці (Словенія).

Джима грамотно розподілила сили на всю гонку, що допомогло їх випередити полячку Моніку Хойниш та чешку Маркету Давидову.

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Нагадаємо, що сьогодні також у словенській Поклюці відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Вона мала відбутися ще напередодні, але через негоду (туман), її довелося перенести на четвер, 6 грудня.