Як Джон Рокфеллер змінив світову історію

Колись молодий бізнесмен Джон Рокфеллер повірив: майбутнє США нерозривно пов'язане із чорним золотом, яке він видобуває з глибоких надр родючої американської землі. Нафта мала стати головною сировиною для виготовлення гасу, а невеличкий пристрій для освітлювання кімнат, винайдений в Україні, принесе герою цієї оповіді величезні статки, а разом з тим і змінить світову історію.

Джон Девісон Рокфеллер народився 8 липня 1839 року у Річфорді, штат Нью-Йорк. Батько Джона Вільям Евері займався дивакуватим бізнесом: він продавав еліксири від раку, пневмонії та інших важких недуг. Торгівля, підприємницький хист, жорсткий розрахунок стали родинною справою Рокфеллерів. Батько змалечку привчав Джона до цих непростих занять.

Він часто торгувався зі мною і купував у мене різні послуги. Він навчив мене, як потрібно купувати і продавати. Мій батько просто "натаскував" мене на збагачення!

– згадував Рокфеллер у своїй автобіографії.

А починав малий Джон з продажу солодощів, які успішно збував своїм однокласникам. Далі він продавав індиків та картоплю, копав городи на замовлення. Частину зароблених грошей ще зовсім юний підприємець віддавав матері, а решту складав до скарбнички, як вчив його батько. Та хлопець прагнув більшого. А без доброї освіти на щось краще важко було розраховувати.

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Після закінчення школи Джон Рокфеллер пішов до коледжу в місті Клівленд, куди перебралася його родина. Юнак розумів, що бухгалтерію і комерційну справу можна швидко опанувати на спеціальних курсах за три місяці, не витрачаючи на це роки у коледжі, тому згодом покинув навчальний заклад.

Вже через чотири місяці Рокфеллер працює у компанії Hewitt & Tuttle, де продає нерухомість, організовує морські перевезення, роблячи це настільки успішно, що незабаром стає бухгалтером компанії, а згодом – директором. Та власники фірми вирішили зекономити на молодому і амбіційному юнаку, призначивши для нього зарплатню у 600 доларів, коли попередній очільник отримував дві тисячі. Дізнавшись про це, Рокфеллер покидає підприємство, присягаючись більше ніколи ні на кого не працювати.

І він дотримується цієї обіцянки. Джон розуміє, що потрібно створювати свій бізнес, продаючи той товар, який має найбільший попит і без якого не обійдеться жоден багатий чи бідний американець. Відтак Рокфеллер береться за видобуток нафти.

Як Джон Рокфеллер став нафтовим магнатом та які економічні напади здійснювали його конкуренти – дивіться у програмі "Одна історія".