13:37
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Як ефективно розпланувати день: поради Маші Єфросиніної

      105 Читать новость на русском
      Як ефективно розпланувати день: поради Маші Єфросиніної
      Як ефективно розпланувати день: поради Маші Єфросиніної / Фото з вільних джерел

      Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась з підписниками секретами своєї успішності. Зокрема, зірка зізналась, як потрібно розпланувати свій день, щоб все встигнути.

      Маша Єфросиніна переконана: день сучасної жінки настільки насичений, що вже не обійтись без планування. Навантаженість зірка порівняла із сукупністю завдань NASA. Нова "п'ятірочка" блогерки розповіла про головні правила "як все встигнути, або як ефективно прожити день".

      Читайте також: 9 харчових звичок, які зупиняють старіння шкіри

      Просинайтеся в один і той же час

      Таким чином, за словами Маші Єфросиніної, у людини виробляється певний режим, який допомагає не тільки налагодити справи, але й налаштовує на ефективний робочий день. 

      Присвятіть час собі

      Попри насиченість буднів присвятіть принаймні годину собі. За цей час можна розслабитись, зайнятись тим, що заспокоює та налаштовує на продуктивний день. Сама Маша Єфросиніна виділяє годину зранку, коли всі її рідні покидають помешкання. Тоді телеведуча насолоджується ароматною кавою та обдумує кількість справ, яку повинна виконати. 

      Плануйте

      Мова не йде про глобальні плани на рік, чи кілька років. А от кожен день повинен бути заповнений справами, які необхідно виконати.

      Це дуже корисно. Ви можете розпланувати все, потім переглянути, які у вас плани, заповнити пустоти і тоді всі ваші справи будуть проходити динамічно, чітко. Ви не будете відволікатися на якусь нісенітницю,
      – розповіла Маша Єфросиніна. 

      Не відкладайте неприємні справи

      Виконуйте роботу, яка не приносить вам задоволення, або ж є неприємною, зранку. 

      Делегуйте обов'язки

      П'ятим пунктом Маші Єфросиніної є делегування обов'язків. Вона радить не звалювати всі справи на свої плечі, а навчитись довіряти свої обов'язки іншим.

      Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "Як ефективно розпланувати день":

       

      Теги: LifeStyle Поради Маша Єфросиніна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1370
      Перша світова: забута війна української історії
      сьогодні , 10:01 Перша світова: забута війна української історії
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сьогодні , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      сьогодні , 09:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук