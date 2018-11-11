Як ефективно розпланувати день: поради Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась з підписниками секретами своєї успішності. Зокрема, зірка зізналась, як потрібно розпланувати свій день, щоб все встигнути.

Маша Єфросиніна переконана: день сучасної жінки настільки насичений, що вже не обійтись без планування. Навантаженість зірка порівняла із сукупністю завдань NASA. Нова "п'ятірочка" блогерки розповіла про головні правила "як все встигнути, або як ефективно прожити день".

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Просинайтеся в один і той же час

Таким чином, за словами Маші Єфросиніної, у людини виробляється певний режим, який допомагає не тільки налагодити справи, але й налаштовує на ефективний робочий день.

Присвятіть час собі

Попри насиченість буднів присвятіть принаймні годину собі. За цей час можна розслабитись, зайнятись тим, що заспокоює та налаштовує на продуктивний день. Сама Маша Єфросиніна виділяє годину зранку, коли всі її рідні покидають помешкання. Тоді телеведуча насолоджується ароматною кавою та обдумує кількість справ, яку повинна виконати.

Плануйте

Мова не йде про глобальні плани на рік, чи кілька років. А от кожен день повинен бути заповнений справами, які необхідно виконати.

Це дуже корисно. Ви можете розпланувати все, потім переглянути, які у вас плани, заповнити пустоти і тоді всі ваші справи будуть проходити динамічно, чітко. Ви не будете відволікатися на якусь нісенітницю,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Не відкладайте неприємні справи

Виконуйте роботу, яка не приносить вам задоволення, або ж є неприємною, зранку.

Делегуйте обов'язки

П'ятим пунктом Маші Єфросиніної є делегування обов'язків. Вона радить не звалювати всі справи на свої плечі, а навчитись довіряти свої обов'язки іншим.

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "Як ефективно розпланувати день":