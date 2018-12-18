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      Як ефективно вберегтись від смертельного грипу: поради експерта

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      На Одещині від грипу померла однорічна дитина – це вже третя смерть від недуги за останні дні. У Міністерстві охорони здоров'я констатують, що поріг захворювання на грип та ГРВІ вже перевищено, порівняно із минулим тижнем на 5%.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів член громадської платформи "Українська медична експертна спільнота" Іван Сорока.

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      Я хочу попередити всіх жителів України, що найкраща профілактика – це щеплення. Чим більше людей буде щеплено, тим менше буде смертей від цієї недуги,
      – заявив експерт.

      За його словами, до будь-якого виду грипу існують колективний та індивідуальний імунітети, а також, можливо, якісь антигени. Тому люди можуть по-різному реагувати на інфекцію. Вірус H3N2 – надзвичайно складний в клінічному перебігу. Сьогодні бачимо смерті як серед дорослих, так і серед дітей.

      Бити на сполох потрібно, коли у людини надзвичайно висока температура. До прикладу, якщо в людини похилого віку або дитини молодшого віку не збивається температура, то необхідно звертатись до медичного працівника, який розробить лікування для пацієнта. Також в Україні потрібно розробляти і створювати мережу лабораторних центрів, де можна буде швидко виявити цю патологію на основі спеціалізованих методів дослідження. Коли ми будемо бачити, що за вірус викликав цю недугу, то буде простіше її лікувати,
      – сказав Сорока.

      Він додав, що обов'язково потрібно раніше починати лікування противірусними препаратами.

      "Важко сказати, скільки триватиме епідемія. Я вважаю, що епідемічні пороги ми вже перевищили, на жаль. Січень, лютий і навіть березень – це місяці, коли ця патологія надзвичайно поширено крокує теренами нашої країни", – пояснив Іван Сорока.

      грип
      Симптоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

      Теги: Новини України Грип в Україні Здоров'я епідемія Лікування Діти Медицина Профілактика захворювань
      Джерело: 24 канал
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