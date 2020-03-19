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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як економіка України постраждає від коронавірусу: вимоги бізнесу

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      Коронавірус матиме невтішні наслідки для України. Економіка точно постраждає від карантину. Скільки недоотримує український бюджет, іще ніхто не рахував. А ось у США вже припускають: наслідки кризи 2020 будуть страшнішими, ніж у 2008 році. Не всі українські підприємці витримають карантин. Що означатиме пандемія для вітчизняної економіки – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      У кав’ярнях Володимира Шевченка змінився режим роботи. Еспресо, американо й капучино тепер видають через віконечко, а самих відвідувачів поменшало.

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      Баристи в масках, миють руки і гроші беруть у рукавичках. Частину персоналу довелось відправити у відпустки. Карантин із перших днів став випробуванням для бізнесу. І вибратися кризи зможуть не всі підприємці.

      Буде менша зарплатня, бо суттєво впали обороти – у 2-3 рази. Де працювали 2 людини, буде працювати одна. Це необхідні заходи, щоб пережити цей період. Головне – зберегти структуру, команду, сам бізнес,
      – розповів власник кав’ярні Володимир Шевченко.

      Чи зможуть кінотеатри відчинити двері для відвідувачів 3 квітня 202о року, не знають, хоч і сподіваються на це. Адже у великих мережах втрати від карантину – колосальні.


      Multiplex / Скріншот з відео

      У компанії працює понад півтори тисячі людей. Майже всі зараз вдома, у відпустці за власний рахунок, а, отже, без зарплати. Тож генеральний директор холдингу Multiplex Роман Романчук навіть звернувся до уряду й президента.

      Щоб держава запропонувала для бізнесів, які в такій ситуації, як ми, безвідсотковий кредит на фонд зарплати. Це кошти, які ми беремо на себе за обов’язок повернути державі,
      – заявив Роман Романчук.

      Найбільше вдарить карантин по туристичній галузі, перевізникам, будівельним компаніям, ритейлу, говорять експерти. Можливі збитки вони ще не порахували. Втім, усе залежить від антикризових мір, які прийме українська влада. Поки що їх замало.

      "Якщо бізнес простоює, то необхідний ряд комфортних мір. Головне – не скорочувати персонал, тому що для держави це серйозна втрата", – пояснив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

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      Якщо підприємці муситимуть звільнити людей, ці безробітні стануть серйозним навантаженням для ослабленого кризою бюджету. Тож мер Києва Віталій Кличко раніше вже повідомляв, що столична влада працює над тим, щоб звільнити підприємців від податків. Схожа ініціатива у Львові та Луцьку.

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      19 березня
      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Новини України Бізнес Новини Києва Гроші
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