Як екс-глава Адміністрації Порошенка вивів мільйони євро на офшори через рахунок в Австрії

Підрозділ МВС Австрії направив в Генеральну прокуратуру України запит про допомогу в розслідуванні справи щодо глави АП Ложкіна. Його прізвище фігурувало в кримінальному провадженні за статтею "відмивання грошей".

Нещодавно один з ключових прокурорів ГПУ Костянтин Кулик оголосив про завершення розслідування масштабної кримінальної справи щодо злочинної організації Сергія Курченка – "гаманця" Віктора Януковича.

Читайте також: Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти

Сенсацією виявилося те, що по справі Курченка прокурор зажадав висунути підозри цілій низці впливових осіб. Серед них:

• екс-керівник адміністрації президента Борис Ложкін

• нардеп від БПП Григорій Шверк

• чинний заступник глави АП Олексій Філатов

• екс-керівник НБУ Валерія Гонтарєва

• співвласник інвесткомпанії ICU – це інвестиційний банк Порошенка – Костянтин Стеценко

• екс-міністр екології Микола Злочевський

Цікаво, що Кулик зараз займає посаду заступника глави департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України. Цю посаду спеціально для нього створив чинний генпрокурор Юрій Луценко, який хотів віддячити Кулику за гучну піар-справу про конфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича через вирок підставному директору Аркадію Кашкіну.



Екс-прокурор Костянтин Кулик

І хоча Луценко відмежувався від підозр, які висунув Кулик, очевидно, що вони попередньо погоджували ці дії, адже саме Луценку має дякувати Кулик за порятунок його самого від кримінального переслідування за незаконне збагачення.

Я можу підтвердити, що хоч Кулик і висловив свої підозри оточенню чинного президента в останні тижні його каденції, але інкриміновані епізоди насправді мають під собою всі підґрунтя. Зокрема, я особисто стикався з тими файлами, які стосуються Ложкіна та продажу одіозному Курченку українського медіа-холдингу, співвласником якого був, до речі, і Петро Порошенко.

Читайте також: Образи та недоречні порівняння: як оточення Порошенка відреагувало на результати виборів

Інформація до мене про це потрапила ще в 2015 році, коли я довідався, що минуле глави АП Бориса Ложкіна зацікавило правоохоронні органи Австрії. За моїми даними, Австрія направила в ГПУ запит про правову допомогу в розслідуванні, яке проводиться Віднем щодо транзакцій, здійснених Ложкіним.

Його прізвище фігурувало в кримінальному провадженні за статтею "відмивання грошей". Оскільки сама Україна домоглася включення Курченка в чорні списки Євросоюзу, то перекази від нього багатомільйонних сум Ложкіну в якості розплати за український медіа-холдинг помітив підрозділ МВС Австрії.

Він займається розслідуванням відмивання грошей і контактує з банківськими установами країни.



Екс-глава АП Борис Ложкін

Почавши справу щодо Ложкіна, на офшорні рахунки якого заходили ці гроші сумнівного походження, австрійці направили в ГПУ запит про правову допомогу в розслідуванні цього складного злочину. Лист підписав Міністерства юстиції Австрії Йоганнес Мартетшлегер у серпні 2015 року, тобто коли Порошенко вже був президентом, а Ложкін – главою АП.

Борис Ложкін очолював Адміністрацію Президента з червня 2014 до серпня 2016. Після цього був призначений на посаду секретаря Національної інвестиційної ради, а у лютому 2018 Порошенко підписав указ про звільнення Ложкіна із займаної посади.

Ложкін та його партнери були власниками офшорної компанії компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. В основі кримінальної справи лежала транзакція від 4 листопада 2013 року.

В цей день, як йдеться у матеріалах австрійської справи "був здійснений переказ або дано доручення невідомим злочинцям провести переказ грошей на суму 130 мільйонів 520 тисяч доларів з банківського рахунку в Латвії, що належить фірмі TREJOLI BUSINESS LTD (Британські Віргінські острови) на банківський рахунок компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, який був відкритий в австрійському Raiffeisen Bank International AG".

Оскільки неймовірна сума грошей з офшору на офшор пройшла через рахунок в Австрії, ця країна і відкрила кримінальне провадження. Воно стосується переоформлення власності на медіа-імперію Ложкіна UMH, яка була продана "гаманцю Януковича" Сергію Курченко.



Олігарх-утікач Сергій Курченко

Австрійці відкрили кримінальну справу, будучи інформовані правоохоронцями України про те, що у нас ведеться слідство проти Курченка. У зв'язку з цим фінрозвідка з Відня прийшла до висновку, що переміщення дев'ятизначних сум від Курченко спершу на один, а потім на інший офшор може бути відмиванням грошей.

Читайте також: В Україні розгорівся скандал через ізраїльського політтехнолога: відома суть

Щоправда, Австрія і припустити не могла, що своєю педантичністю напала на слід глави Адміністрації Президента України. Тут же в матеріалах справи фігурує загальна вартість, сплачена Курченком за активи Ложкіна і його партнерів.

За вказаний період було надходжень на суму 314 мільйонів євро і переказів на суму 315 мільйонів євро. Ці транзакції були здійснені виключно між офшорними компаніями, в яких неможливо визначити дійсної комерційної діяльності,

– сказано в запиті Мін'юсту Австрії до України.

Оскільки розслідувати цю справу без допомоги України було неможливо, австрійці якраз і направили запит до Генпрокуратури. Було логічно, що Україна підтримає розслідування, адже практично всі гроші Курченка мали злочинне походження. Але тодішній очільник прокуратури, кум чинного президента Віктор Шокін відписався до альпійської країни, що жодних розслідувань у них щодо Ложкіна немає.

Далі до Австрії залагоджувати справу полетів заступник глави АП Олексій Філатов. І Австрія була змушена закрити цю справу, адже відмивання коштів, яке вони інкримінували – це складний злочин, і предикативом відмивання є їхнє злочинне походження. А встановити цей факт без допомоги України було неможливо.

Читайте також: Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника

І от тепер, через чотири роки, цей австрійський епізод щодо Ложкіна, став підставою для намагання вручити йому підозру по справі Курченка.

Коли я робив публікації на ці теми в 2015 році, то зупинити мене та не розголошувати цю інформацію намагався особисто Борис Ложкін. Коли ж його спроба не вдалася, то мене особисто запрошував до себе президент Порошенко. Підстави для хвилювання у глави держави були, адже Ложкін, який продав український медіа-холдинг Курченку, потім розраховувався цими грошима з усіма пайщиками УМХ. В тому числі – з Петром Порошенком.

До речі, ні чинний президент, ні Ложкін не вказали у деклараціях доходу від продажу газет, журналів та радіо Курченку. І тепер Кулик, намагаючись зіграти свою гру, відкрив цей гнійник.

Після зміни влади ці фінансові зловживання мають стати не просто розмінною монетою в суперечках між кланами, а матеріалом для справжнього розслідуванням. Щоб кожен наступний раз олігархи та чиновники розуміли невідворотність покарання.