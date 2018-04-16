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Як екс-"регіонал" та чинна влада пов'язані з фірмою, яка отримала родовище літію без аукціону

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Розслідування
Розслідування "Літієва лихоманка" / bihus.info

На початку 2018-го року Державна служба геології та надр без аукціону надала спеціальний дозвіл на видобуток літію компанії "Петро-Консалтинг". За юридичною адресою фірма відсутня. Фактична адреса компанії – офіс екс-нардепа від "Партії регіонів", бізнесмена Василя Хмельницького.

Про це йдеться у розслідуванні "Літієва лихоманка" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Офіс "Петро-Консалтинга" розташований у центрі столиці, у будівлі на Лаврській, 20. Співвласником будівлі, через фірму "ХАТТСТРОЙСЕРВІС", є бізнесмен і народний депутат чотирьох скликань – Василь Хмельницький.

Фірма, що отримала родовище літію без аукціону, сидить в офісі екс-нардепа Хмельницького

Керівника "Петро-Консалтингом" Ігоря Коломійця журналісти програми зустріли в офісі на Лаврській, 20. Він представився генеральним директором фірми, що отримала спецдозвіл на видобуток літію без аукціону.

Також Коломієць керує фірмою "Фрі-Енерджи Генічеськ", яка через кіпрську компанію "Келдіма Лімітед" належить Василю Хмельницькому.

Василь Хмельницький

Формальними власниками "Петро-Консалтінгу" є ресторатор зі Львова Олег Большаков та київський скульптор Микола Єсипенко.

Василь Хмельницький – бізнесмен, мажоритарний акціонер девелоперської компанії UDP, народний депутат чотирьох скликань. Під час подій Революції Гідності голосував за "диктаторські закони" 16 січня.

Відомий Василь Хмельницький багатьма скандалами щодо захоплення землі та розподілу державних коштів. Зокрема, у 2014 році видання "Наші гроші" розповідало про спробу компанії з оточення Хмельницького отримати під забудову 97 гектарів землі, що розташована в зоні охоронюваного ландшафту Національного музею архітектури та побуту НАН України.

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Також Хмельницький фігурував у темі будівництва інноваційного парку BIONIC Hill. У 2012 році фірма ТОВ "Біонік Девелопмент", яка входить до групи UDP Хмельницького, отримала від держави пільгову позику у розмірі 50 мільйонів гривень на будівництво парку. Нині проект заморожено.

Офіційний телефон компанії "Петро-Консалтинг", вказаний у реєстрі Мін’юсту, також належить і компанії "Чарівний маєток". Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка, радника міністра енергетики Ігоря Насалика, та сусіда бізнес-партнера Петра Порошенко – Ігоря Кононенка.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші" дивіться тут.

Теги: Новини України Розслідування Партія регіонів Корупція
Джерело: 24 Канал
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