Як екзит-поли виборів коментують у соцмережах: Зеленський вибирається – кацапам нравиця
За результатами екзит-полів, до другого туру виборів виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. На цю звістку миттєво та жваво зреагували користувачі соціальних мереж.
За даними екзит-полу станом на 18:00, на виборах лідирує Зеленський з 30,4% голосів та Порошенко з 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.
Читайте також: Коли 1 квітня прийшло раніше: день виборів президента 2019 – у жартах та приколах
Незважаючи на те, що за Зеленського проголосував такий великий відсоток українців, інтернет-юзери здебільшого висловлюються проти такого вибору народу. Висловлюються проти – це ще м’яко сказано, адже чимало людей не гребують у своїх коментарях гострим слівцем.
А частина користувачів мережі не втрачають надії на протилежні результати голосування у другому турі виборів. До речі, відбудеться він 21 квітня.