Як екзит-поли виборів коментують у соцмережах: Зеленський вибирається – кацапам нравиця

За результатами екзит-полів, до другого туру виборів виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. На цю звістку миттєво та жваво зреагували користувачі соціальних мереж.

За даними екзит-полу станом на 18:00, на виборах лідирує Зеленський з 30,4% голосів та Порошенко з 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

Читайте також: Коли 1 квітня прийшло раніше: день виборів президента 2019 – у жартах та приколах

Незважаючи на те, що за Зеленського проголосував такий великий відсоток українців, інтернет-юзери здебільшого висловлюються проти такого вибору народу. Висловлюються проти – це ще м’яко сказано, адже чимало людей не гребують у своїх коментарях гострим слівцем.

А частина користувачів мережі не втрачають надії на протилежні результати голосування у другому турі виборів. До речі, відбудеться він 21 квітня.

— Роза Моисеевна, как по вашему, чем объяснить неожиданно высокий уровень поддержки Зеленского?

— Скорее всего, неожиданно высоким уровнем концентрации среди населения долбоёбов и долбоёбиц. — Тётя Роза (@Anakoyher) 31 марта 2019 г.

Щось не уявляю собі Зеленського на переговорах саміта НАТО, або в ООН. Це за межами можливостей моєї фантазії. Розумію, що Порох не ідеальний варіант, влади ж Зеленський - це занадто... А то ще, уявив собі нараду Генерального штабу... — Семен Семеныч UA (@80A85pDYTIOnijg) 31 марта 2019 г.

Я гадав, що ми- українці - мудрий народ, але дивлячись на екзитпол бачу, що я таки помилявся. На превеликий жаль. Якщо ЗЕ реально переможе - багато матерів умиються гіркими слізьми... — FIRST WARDEN (@WardenKommander) 31 марта 2019 г.

Зеленський краще ніж Потрох лише тим, що в революційний спосіб його знести буде легше ніж Кнура-2.



Запам’ятайте цей твіт.



І... - дозвольте відкланятися.https://t.co/pnJBWKfgrs — Hanna (@HannaGun) 31 марта 2019 г.

Зеленський вибирається - кацапам нравиця — Кукуруззо Ножиквпуззo (@orange_flag) 31 марта 2019 г.

️

Мне часто пишут: «Рейган тоже был актёром».

Увы, каждая страна имеет такого Рейгана,

которого заслуживает. — Тётя Роза (@Anakoyher) 31 марта 2019 г.

Одна радость — Украина, наконец, проводит на пенсию неугомонную брехуху и патологическую воровку. — Тётя Роза (@Anakoyher) 31 марта 2019 г.

Я, конечно, понимаю, что Порох не святой, но Зеленский?! Товариство, це ж піздець! — Кара Биньор (@vasperina100500) 31 марта 2019 г.

скажу так: "ТА ШОБ ТОБІ ОПЕРЦІЮ РОБИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ" — Максим ОЩІПКО (@maka10112) 31 марта 2019 г.