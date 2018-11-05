Виробники енергетичних напоїв пишуть, що вони здатні стимулювати центральну нервову систему людини. Та чи вони є безпечними?

Про це пише психотерапевт та психіатр Сергій Кистенів в Instagram.

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Такі напої містять або чистий кофеїн, або продукти, що містять його (екстракти гуарани, чаю або мате). Іноді виробники приховують кофеїн під іншими словами – матеїн, теїн.

Норма вживання кофеїну – 300 міліграмів, а в середньому 100 грамів такого напою містить 30 міліграмів кофеїну. Таурин, що останнім часом використовують як замінник кофеїну, є безпечнішим при дотриманні рекомендованої дози (до 3 грамів на добу), він не викликає побічних ефектів.

Енергетичні напої нічим не допомагають. Все тому, що збудливий ефект має нестійкий характер і сумнівно може допомогти для "підзарядки мозку".



Як енергетичні напої впливають на психіку

Енергетики можуть зменшувати сонливість, але якщо ви виснажені, то все одно досить швидко заснете. У поєднанні з алкоголем енергетичні напої можуть призвести до надмірного збудження та виснаження нервової системи.

Дослідження, що проводилися в Канаді, показують, що енергетичні напої призвели до таких наслідків:

• 24,7% людей повідомили про прискорене серцебиття

• 24,1% – про труднощі зі сном

• 18,3% – скаржилися на головний біль

• 5,1% повідомили про нудоту, блювання або діареї;

• 5% звернулися за медичною допомогою;

• 3,6% відчули біль в грудях;

• 0,2% повідомили про судоми.



До яких наслідків призводять енергетичні напої

Дітям до 18 років, у багатьох страх не рекомендовані ці напої. Так само людям, схильним до тривоги, вагітним жінкам, матерям, що годують, людям з безсонням.

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