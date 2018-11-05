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      Як енергетичні напої впливають на психіку

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      Як енергетичні напої впливають на психіку
      Як енергетичні напої впливають на психіку / thedailymeal.com

      Виробники енергетичних напоїв пишуть, що вони здатні стимулювати центральну нервову систему людини. Та чи вони є безпечними?

      Про це пише психотерапевт та психіатр Сергій Кистенів в Instagram.

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      Такі напої містять або чистий кофеїн, або продукти, що містять його (екстракти гуарани, чаю або мате). Іноді виробники приховують кофеїн під іншими словами – матеїн, теїн.

      Норма вживання кофеїну – 300 міліграмів, а в середньому 100 грамів такого напою містить 30 міліграмів кофеїну. Таурин, що останнім часом використовують як замінник кофеїну, є безпечнішим при дотриманні рекомендованої дози (до 3 грамів на добу), він не викликає побічних ефектів.

      Енергетичні напої нічим не допомагають. Все тому, що збудливий ефект має нестійкий характер і сумнівно може допомогти для "підзарядки мозку".

      Як енергетичні напої впливають на психіку
      Як енергетичні напої впливають на психіку

      Енергетики можуть зменшувати сонливість, але якщо ви виснажені, то все одно досить швидко заснете. У поєднанні з алкоголем енергетичні напої можуть призвести до надмірного збудження та виснаження нервової системи.

      Дослідження, що проводилися в Канаді, показують, що енергетичні напої призвели до таких наслідків:

      • 24,7% людей повідомили про прискорене серцебиття
      • 24,1% – про труднощі зі сном
      • 18,3% – скаржилися на головний біль
      • 5,1% повідомили про нудоту, блювання або діареї;
      • 5% звернулися за медичною допомогою;
      • 3,6% відчули біль в грудях;
      • 0,2% повідомили про судоми.

      До яких наслідків призводять енергетичні напої
      До яких наслідків призводять енергетичні напої

      Дітям до 18 років, у багатьох страх не рекомендовані ці напої. Так само людям, схильним до тривоги, вагітним жінкам, матерям, що годують, людям з безсонням.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня мы обсудим, безопасны для психики энергетические напитки. Почему вообще нужна эта тема? Имеют ли энергетики отношение к психиатрии? Ответ прост. Почти все производители утверждают: "Энергетические напитки способны стимулировать центральную нервную систему человека и/или помогают справиться с напряжением и стрессом». Вот это мы и обсудим! А насчет негативных влияний на весь организм лучше всего расскажут признанные специалисты по питанию, например- @doctor_komissarova или @marysstories Почему стимулируют? В состав этих напитков входит либо чистый кофеин, либо продукты, его содержащие (экстракты гуараны, чая или мате). Иногда производители прячут кофеин под умными и хитрыми словами типа: матеин, теин. В посте про кофе, мы с вами выяснили, что норма потребления кофеина – 300 мг, для взрослого человека. В среднем в 100 граммах энергетика -30 мг кофеина. Таурин, который в последнее время стали использовать, как заменитель кофеина – безопаснее, и не вызывает побочных эффектов у здорового взрослого человека при соблюдении рекомендуемой дозировки (до 3 грамм в сутки). А помогает ли чем -то? НЕТ. Возбуждающий эффект носит нестойкий характер и сомнительно может помочь «в подзарядке мозга». Энергетики действительно могут уменьшать сонливость, но если вы истощены, то все равно довольно быстро уснете. О последствиях: В Канаде готовят ограничение на оборот энергетиков (В США с 2010 года, содержащие кофеин энергетики были полностью изъяты из продажи). Последние канадские данные сообщают, что среди людей, употреблявших энергетические напитки, 55,4% в какой-то момент столкнулись с неблагоприятными последствиями для их здоровья. Из них, 24,7% сообщили об учащенном сердцебиении; 24,1% - о трудностях со сном; 18,3% жаловались на головные боли; 5,1% сообщили о тошноте, рвоте или диарее; 5% обратились за медицинской помощью; 3,6% испытали боль в груди и 0,2% сообщили о судорогах. В сочетании с алкоголем действие может усиливаться, приводя к перевозбуждению и истощению нервной системы. Кому нельзя? Детям до 18 лет, во многих страх не рекомендованы эти напитки. Так же людям, склонным к тревоге, беременным женщинам, кормящим матерям, людям с бессонницей.

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здорове життя Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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