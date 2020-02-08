Як епідемія коронавірус вплине на українську та світову економіку: пояснення експертів

Вперше жертвами коронавірусу стали іноземці. В Ухані померли громадянинка США та чоловік з Японії. Загалом від пневмонії, спричиненої коронавірусом, тільки за останню добу загинуло понад 80 людей. Та потерпають від смертельної інфекції не лише люди. Епідемія несе збитки ще й світовій промисловості.

Великі компанії закривають свої офіси в Китаї

Швидке поширення небезпечного коронавірусу у Китаї змусило керівництво Apple піти на кардинальні кроки – тимчасово закрити свої магазини.

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Раніше усі свої офіси у Китаї закрив ІТ-гігант Google та відома американська мережа кав'ярень Starbucks. Їхній приклад наслідувала низка великих міжнародних концернів. Поки вони не називають суму збитків, яку понесли. А от велика кількість китайських працівників західних компаній, які стали тимчасово вимушеними безробітними, вже відчуває на собі економічний вплив епідемії.

Звичайно, у мене поганий настрій. Спалах коронавірусу наробив шкоди. Ми не можемо працювати й заробляти гроші,

– зізналася працівниця ресторану Ву Кайкся.



Відома американська мережа кав'ярень Starbucks припинила роботу у Китаї

Пасажирські перевезення зменшилися на третину

Міжнародний аеропорт Пекіна є найбільшим у Китаї. Зазвичай там великі черги й люди довго чекають, аби пройти паспортний та безпековий контроль. Відтоді як в Китаї виявили коронавірус і низка великих міжнародних авіакомпаній припинила польоти до Піднебесної, обсяги авіа та залізничних перевезень в регіоні впали на третину.



Міжнародний аеропорт Пекіна є найбільшим у Китаї

Страждає туристична індустрія

Збитки рахують не лише в авіаіндустрії. Значно потерпає від коронавірусу туристична галузь. Два круїзні лайнери з майже вісьмома тисячами людей на карантині відлякали багатьох охочих мандрувати країнами Південної Азії. А Китай запровадив для своїх громадян заборону на виїзд за кордон у туристичні подорожі.

Багато країн Азії сильно залежать від китайських туристів. Майже 80% туристів з Китаю подорожують до країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. А це означає, що поки триває заборона, туристичні галузі багатьох країн потерпатимуть від неї,

– пояснив провідний економіст Оксфордського університету Томмі Ву.

Натомість фармацевтична галузь процвітає

А от фармацевтична галузь лише виграє від епідемії атипової пневмонії. Адже попит на медичні засоби стрімко підскочив. Людська паніка призвела до того, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заговорили про глобальний дефіцит захисних масок. А Казахстан навіть заборонив експорт масок до сусіднього Китаю.



Попит на медичні засоби стрімко підскочив

Вплив на українську та світову економіку

Втім експерти вважають, що усі ці негативні економічні наслідки епідемії не призведуть до світової кризи. Спад глобального економічного зростання прогнозують лише на рівні 30%. Це менше ніж було у 2003 році, коли в Китаї спалахнув SARS.

Що відомо про вірус SARS?Це вірусне інфекційне захворювання, особливий різновид коронавірусної інфекції, яким здатен до небезпечного епідемічного поширення. У 2003 році від вірусу SARS у Китаї померли 349 людей. В усьому світі смертність була значно вищою – 813 випадків. 2017 року у провінції Юньнань знайшли печеру з кажанами, зараженими коронавірусом. Тож, ймовірно, вірус поширився від цих тварин.

"Економіка завжди демонструє спроможність до відновлення. І ці спади, які зараз є внаслідок розповсюдження коронавірусу, обов'язково компенсуються у найближчі ж періоди", – пояснив кандидат економічних наук Андрій Длигач.

У Національному банку України теж заспокоюють: вплив епідемії коронавірусу на вітчизняну економіку буде незначним. Китай закуповує в нашій країні сировину та сільськогосподарську продукцію. Епідемія не впливає на експорт цих товарів. Туристична галузь України теж не зазнає значних збитків. Адже Китай, як місце для відпочинку, обирає лише 1% українських туристів. А от для фармацевтичної галузі України відкривається вікно можливостей.

Українські ліки цілком можуть знайти своє місце на ринку Китаю, у зв'язку з тим, що вони мають дві суттєві переваги, які дуже важливі. По-перше, вони дуже дешеві. По-друге, це – традиційні ліки,

– пояснив науковий співробітник Інституту географії НАН України Іван Савчук.



Українські ліки цілком можуть знайти своє місце на ринку Китаю

Експерти зазначили, що епідемія коронавірусу в Китаї має стати уроком для української влади.

Для України – це урок того, що економіка не може будуватися лише на видобувній галузі, вона має містити велику частку сучасних передових технологій. Так вона буде менш залежати від тимчасових явищ на кшталт вірусів,

– підсумував кандидат економічних наук Андрій Длигач.

Аби підтримати власну економіку, Пекін планує влити на ринки 174 мільярди ліквідних доларів. Втім на думку аналітиків, на тлі епідемії коронавірусу цьогорічне економічне зростання в Китаї все ж такі уповільниться щонайменше на 1%.

Що відомо про небезпечний коронавірус

​Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом місто закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу. За статистикою, 9% інфікованих помирають.

До Китаю тимчасово припинили групові тури. Україна літаками евакуювала своїх громадян з Китаю. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу