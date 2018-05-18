Як Facebook перетворився на зброю та допомагає нардепам у політиці

Скальпель у руках хірурга рятує життя, а у руках маніяка – несе смерть. Те саме можна сказати і про Facebook. Якщо для війни на фронті потрібні снаряди та танки, то для війни в мережі потрібні тролі, боти та фейки.

Українська Facebook-спільнота хоче звернутися до Цукерберга, щодо створення української адміністрації мережі. Пройде три роки, але цього так і не станеться.

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А Facebook та інші інтернет-сервіси, які під час Майдану дозволили нам гуртуватися та обмінюватись інформацією, покажуть, що не менш ефективно їх навчаться використовувати і наші вороги.



За ботами та тролями зазвичай стоять гарно організовані комерційні структури

Фейк – це повідомлення чи новина, яка містить відверту брехню або маніпуляцію і переслідує приховані цілі. Фейки зазвичай розміщуються на сумнівних сайтах, про які у журналістському середовищі часто ніхто не чув. Фейк зазвичай дуже резонує з емоційним станом певної цільової аудиторії, чітко співпадаючи з її світоглядними цінностями. Він часто викликає сильні емоції, які здатні заглушити голос холодного розуму. Фейки мають ціль сформувати у читача певний світогляд і спонукати його до вигідних автору дій.

Для розгону фейків потрібні люди, тисячі людей, які зможуть розігнати нічого не варту новину з сміттєвого сайту до повідомлення, яке прочитають тисячі людей. Цю роботу виконують боти та тролі.

Перші розганяють фейк тисячами лайків, перепостів та однотипних коментарів. Другі – фактично імітують реальних людей, які вступають під ними у дискусії, провокують конфлікти і навіть можуть грати у конфліктах за обидві сторони.



В Росії "ботоферми" створюють альтернативну реальність

За ботами та тролями зазвичай стоять гарно організовані комерційні структури надзвичайно закритого типу. Вони використовують спеціалізоване програмне забезпечення, яке частково автоматизує і полегшує роботу ботів з тролями та контроль над нею. Такі структури в народі називають "ботофермами".

Крім розгону фейків "ботоферма" може допомогти своєму клієнту збільшити кількість потрібних меседжів в загальнонаціональному інфополі чи інфополі певної цільової аудиторії, створюючи так званий інформаційний кокон.

"Ботоферма" може створити ілюзію всенародної любові та підтримки для потрібних політиків та діячів. Вона може згенерувати потоки хамства і ненависті закриваючи рот, чи банально відбиваючи бажання заходити в мережу у певних категорій людей. "Ботоферма" може дати відсіч інформаційній атаці на особу, організацію чи навіть країну. І так само, вона може її здійснити.

В Росії "ботоферми" створюють альтернативну реальність, головною метою якої є зміна нашої з вами реальності. Війни ботів не один рік велися між нашими політиками та комерційними компаніями, але з кожним роком інформаційний тиск Росії на нашу країну збільшувався. І з початком Майдану він уже перейшов у фазу війни.

Полеміка російських ботів часів Майдану, яка була орієнтована на внутрішнього споживача фактично повторювала меседжі російського телевізора.

Принципи військової пропаганди викладені у книзі "Брехня під час війни", яку написав британський дипломат Лорд Понсобі у 1928 році. Ці принципи можна звести до 10 основних тез:

1) Ми не хочемо війни.

2) Війна ведеться лише з вини супротивника (у випадку гібридної війни можна замінити на "ми не є стороною конфлікту").

3) Ми боремось за справедливість, а не за власні інтереси.

4) Ворог навмисно коїть злочини.

5) Ворог використовує заборонену зброю.

6) Наші втрати незначні, втрати ворога колосальні.

7) Культурна еліта підтримує нас.

8) Наша місія священна.

9) Якщо ти сумніваєшся в наших словах – ти зрадник.

10) Лідер країни супротивника чистий диявол.

Але у 1928 році пропаганду можна було вести здебільшого на своїй території. Тоді як сучасні технології дають можливість вдало проводити її в країні-супротивнику. Дуже мало людей може похвалитися тим, що особисто знає усіх своїх друзів, підписників, та людей, що лишають коментарі під його постами. Дуже часто серед друзів є ті, з ким ви познайомилися у переписці під іншим постом, у групі по вишиванню хрестиком, або додали у друзі, бо фотографії цієї людини і її повідомлення дали вам надію на секс. І бінго, у вас в друзях заводиться перший бот.



Пропаганда у соцмережах

"Ботоферми" розганяють не тільки власний контент, а й чужий, якщо замовник вважає його вигідним. Як це відбувалося видно за останніми виборами в США. Заради перемоги Трампа вони не тільки розганяли пряму рекламу цього кандидата – це було б надто примітивно. Вони також розповсюджували чорнуху про його опонентку, зокрема новини про те, що у неї інсульт. Вони гарно вирахували ядерні типи електорату і розкручували потрібні повідомлення у рамках цих аудиторій настільки точно, наскільки це можуть дозволити робити лише соціальні мережі.

Для збору особистих даних для таргетингу використовувались численні петиції, під час підпису яких росіяни отримували персональну інформацію користувачів та розуміли їхні політичні погляди. А далі усе просто, жоден інший інструмент не дає змогу показати рекламу настільки точно, наскільки це може Facebook. Адже, як зазначалося в уже багатьох дослідженнях, Facebook знає про вас більше за друзів і близьких, Facebook навіть знає, який у вас зараз настрій.

Тому, під час передвиборчих перегонів повідомленнями боти спонукали прихильників Клінтон бойкотувати вибори.

А прихильників Трампа іти на них, як на останній бій. Крім того розпалювалась ненависть до мігрантів, геїв, чорношкірих та усіх у кому виборець Трампа бачить причину нещасть Америки. І все. Кандидат аутсайдер раптово виграє і займає посаду президента США. І це все з доволі смішними витратами на розкрутку та персонал.

Америка спромоглася зафіксувати втручання та викликати для дачі пояснень пана Цукенберга. Ми ж лише устигаємо фіксувати раптове зростання популярності проросійських пропагандистів, сильне зниження рівня політичної дискусії та те, що меседжі, які на початку війни здебільшого несли боти, зараз дуже часто звучать від звичайних людей на вулицях.

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Наполеон перед нападом на іншу країну завжди намагався підняти у ній внутрішній бунт та похитнути владу. Лорд Понсобі казав, що дуже важливо демонізувати політичне керівництво супротивника. Гебельс значно розширив арсенал прийомів, а Дмитро Кисельов його доповнив та актуалізував.

Одне з досліджень, яке виявило багатотисячну мережу ботів в нашому сегменті Facebook, зазначило, що усі вони маскувалися під патріотів, активістів Майдану та навіть бійців АТО. Це дозволяло втертися у довіру до людей, у яких виробився імунітет до прямої російської пропаганди. Ця мережа починала створювати спільноти, які здебільшого роздмухували ненависть до інших соціальних груп, постили фейки та розганяли чужий контент, який здатен викликати ненависть до влади і закликали провести третій Майдан.

За кілька днів до виборів президента Росії їхні "ботоферми" зайнялися чисткою інформаційного поля. Їхні боти почали відправляти тисячі скарг на пости чи коментарі кількарічної давнини тих, хто міг у ці дні написати щось неприємне у бік Володимира Путіна. У результаті була заблокована значна частина українських волонтерів, серед них опинився і ваш покірний слуга.

На відміну від США ми не маємо ані бюджету, ані впливу, щоб це подолати. Частково ця проблема була вирішена забороною російських соціальних мереж, але їхні боти давно уже масово заселили Facebook, YouTube та Twitter і розгорнули там повноцінний фронт проти нас.

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Тому добре подумайте перед тим, як репостити статті з кричущими заголовками і з сумнівних ресурсів, проходити дурні тести, які збирають ваші особисті дані або закликати до насилля та дестабілізації. Російські боти уже давно почали передвиборчу кампанію в Україні. Вони будуть атакувати усі прозахідні політичні сили та розганяти між ними конфлікти.