Як фанати іспанського "Альбасете" вибудували довгу чергу за автографом Романа Зозулі: відео

Український нападник іспанського "АЛьбасете" користується чималою популярністю у місцевих вболівальників. Тож на атограф-сесію з ним прийшло чимало фанатів клубу.

Вони зайняли довгу чергу перед магазином, де і роздавав автографи Роман Зозуля. Українець залюбки фотографувався з ними.

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Варто відзначити, що Роман Зозуля не зіграв в останньому матчі за "Альбасете" проти "Алькоркона" 2 грудня. У попередньому матчі проти "Ельче" він отримав червону картку. Загалом же за 14 матчів Сегунди (другого за силою чемпіонату Іспанії) українець забив три голи. "Альбасете" ж йде на четвертій позиції та має шанси наступного сезону вийти до Прімери.