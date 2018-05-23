Як фанати "Ліверпуля" божеволіли у літаку по дорозі на матч: відео

Перші футбольні фани уже летять до Києва. Фанати англійського "Ліверпуля" виклали в мережу відео з літака, де вони співають гімн футбольної команди.

Як відомо, до Києва вони летять на фінал Ліги чемпіонів.

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Просто під час польоту вболівальники галасують та співають гімн футбольної команди, не зважаючи на спроби стюардів їх заспокоїти.

Відео з фанатами "Ліверпуля" з літака

Нагадаємо, що матч між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем" відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський". У рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція гри.

До слова, спеціально до фіналу футбольної Ліги чемпіонів у Києві поблизу Бесарабської площі було встановлено великий надувний м'яч, щоправда, 23 травня з цією конструкцією стався конфуз – вона здулася та повисла на фіксувальних стропах.