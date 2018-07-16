Як фанати "Ювентуса" зустріли Роналду в Турині: відео

Екс-гравець "Реалу" Кріштіану Роналду прибув у Турин для проходження медогляду в італійському "Ювентусі".

Тисячі фанатів прийшли, щоб побачити кумира живцем. Вони всі хотіли отримати від Роналду автограф або фотографію на пам'ять.

На вечір 16 липня "Ювентус" запланував прес-конференцію, на якій Роналду буде офіційно представлений як гравець клубу. Роналду прилетів в Турин на приватному літаку.

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Нагадаємо, перехід Роналду в "Ювентус" обійшовся туринцям у 100 мільйонів євро, які клуб має виплатити "Реалу" протягом наступних двох років, зарплата португальця складатиме 30 мільйонів євро на рік.