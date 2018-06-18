Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів

Фінал Ліги Чемпіонів у Києві вже минув, тож журналісти 24 каналу вирішили проаналізувати, як футбол вплинув на імідж України за кордоном.

Цей уболівальник мадридського "Реала" – відеоблогер-мандрівник Карлос.

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Карлос приїхав до Києва на фінал Ліги Чемпіонів

Його записи на YouTube набирають десятки тисяч переглядів. Саме стільки людей дізнались багато нового про Україну. І хорошого, і не дуже.

Готелі скасували дуже багато резервів? А потім подвоїли, потроїли і навіть у чотири рази збільшили ціну. Так вони скасували і мій резерв готелю. Я намагався знайти інше житло, але ціни піднялись до сотень і навіть тисяч доларів. Та я знайшов чудову групу у Facebook, де місцеві українці безкоштовно беруть іноземних фанатів до себе,

– розповів в одному зі своїх відео Карлос.

Сім'я, що прихистила Карлоса, зробила все, щоб гість почував себе, як вдома – екскурсії містом, сімейні вечері, шашлик на природі і навіть колоритні перевезення.

Інша невеличка київська квартира ненадовго стала домівкою для трьох ліверпульських фанів.

"У нас було троє гостей. Один з Шотландії один, один з Великобританії і ще один з Данії. Це були окремі гості. Хтось ночував на дивані, хтось у спальних мішках на підлозі. Один з моїх знайомих здавав квартиру за тисячу доларів. Я рада, що у нас була можливість обрати допомогу людині, а не прибуток", – сказала Тетяна Косянчук, яка прихистила іноземних фанатів.

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А один з фанатів "Лівепуля" після повернення до Великобританії написав у групі у Facebook такий пост: "Усі невикористані гривні або зайві українські сім-карти, які у вас залишились після повернення до Великобританії, надішліть, будь ласка, за адресою нижче. Я спробую їх доставити до України якнайшвидше. Благодійний фонд "Таблеточки" займається збором коштів для дітей хворих на рак. Якщо у вас є інші пропозиції благодійних фондів – вітається".



Один з дописів гостя з Великобританії

Дехто ж напряму надсилав кошти благодійному фонду.

Іноземці неодноразово висловлювали таке бажання подякувати українцям за гостинність через благодійність. І одним з фондів, який запропонували, був фонд "Таблеточка". Після чого створили кампанію на платформі, яка триває і до тепер, і всі охочі можуть скидати туди кошти і зараз,

– зазначила волонтерка благодійного фонду "Таблеточки" Ольга Мазур.

І хоч грошей не так уже й багато, приємно здивувала ініціатива.

Ба більше – іноземці у приємному шоці від української гостинності. Багато з них мало що знали про Україну, або знали не надто приємні речі, як війна чи вибух на Чорнобильській АЕС. Тепер же фанати з-за кордону із захватом відгукуються про Київ і обіцяють повернутися сюди не самі.

У мене в житті такого навіть близько ніколи не було раніше. Я обов'язково повернуся. Можливо, наступного року. Ми вже маємо заплановані подорожі на рік, але наступного року ми з дружиною поїдемо в Україну, щоб і вона могла її пізнати,

– пообіцяв фанат "Реалу" Карлос.