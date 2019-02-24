Як фіналісти Нацвідбору Євробачення відповіли на питання щодо Криму та Донбасу

Цьогорічний Національний відбір Євробачення не оминув і політичних питань. Після скандалу з сестрами Анною та Марією Опанасюк, які не змогли відповісти чий Крим, судді та глядачі більш прискіпливо вивчають громадянську позицію інших фіналістів пісенного конкурсу.

Журналісти 24 каналу поспілкувалися з учасниками Нацвідбору Євробачення та з'ясували, чи є в переможниці українського відбору MARUV та в інших фіналістів чітка позиція щодо Донбасу та Криму.

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MARUV

Переможниця конкурсу Євробачення співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) під час прямого ефіру відповіла, що "Крим – це Україна, звісно ж". Проте вже у квітні вона поїде розважати публіку до Москви й Пітеру. Гастролі країною, яка анексувала півострів у MARUV заплановані вже давно.



Переможниця Нацвідбору Євробачення MARUV

Одразу після виступу журналісти 24 каналу запитали, що відбувається на Донбасі та чи є у співачки чітка позиція щодо ситуації в Україні.

Це дуже складне запитання для мене, тому що мої близькі там втратили домівки, і мені про це дуже важко казати. Але я хочу, щоб нарешті настав мир і це закінчилося. На всі питання я обов'язково відповім на прес-конференції,

– сказала переможниця Нацвідбору Євробачення MARUV.

Freedom-jazz

Жіночий музичний колектив Freedom-jazz, який отримав 6 балів від журі та 4 від глядачів, більш точно відповіли на питання, щодо ситуації на Донбасі.

На Донбасі триває війна Росії з Україною,

– заявили солістки Freedom-jazz.



Жіночий музичний колектив Freedom-jazz

YUKO

А от вокалістка україномовного гурту YUKO Юлія Юріна, яка родом з Росії, зізналася, що має бажання отримати українське громадянство. Тим самим їй доведеться відмовитися від російського. Крім того, вона разом з музикантом гурту Юрієм Корольовим запевнили, що не будуть гастролювати Росією.



Гурт YUKO

На питання журналістів 24 каналу відповів Юрій, а не Юлія, адже, як він сам зазначив, адже поки вокалістка групи має російське громадянство, то за законами РФ вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

Ми не збираємося їхати до Росії на концерти. Проте у Юлі усі рідні живуть в РФ, тому вона точно буде туди їхати до них. Крим – це Україна, а те, що з ним сталося називається анексією. Донецька та Луганськ – це теж українські міста,

– наголосив Юрій Корольов.

Brunettes Shoot Blondes

Учасники гурту Brunettes Shoot Blondes, які створили дивовижний музичний інструмент, також мають чітку позицію щодо окупації Криму та агресії Росії на Сході України.



Brunettes Shoot Blondes

Наразі на Донбасі відбувається війна. Учасниками є Російська Федерація, Україна та сепаратисти,

– додав учасник гурту Андрій Ковальов.

ANNA MARIA

А от навколо дуету ANNA MARIA (сестер Анни та Марії Опанасюк) скандал розгорівся під час прямого ефіру відбору Євробачення. Ведучий Сергій Притула запитав артисток, чи не пошкодували вони, що подали заявку на Національний відбір Євробачення. Адже знаючи їхній бекграунд та історію з батьками в Криму, які працюють на російських окупантів, вони вирішили податись на конкурс і в перспективі представляти країну у світі.

Насправді ми свій вибір зробили давно, батьки зробили свій і ми на нього вплинути не можемо. Але це однаково наші батьки, яких ми любимо і яких ми поважаємо. І насправді, якщо б в нас постало питання обрати конкурс або батьків, як і будь-яка нормальна людина ми обрали би батьків,

– прокоментувала скандальне інтерв'ю учасниця гурту ANNA MARIA.

Також вони додали, що вони не порушували ніяких законів України. І одна з сестер додала, що не кожна людина розуміє цю трагедію так, як вони. Проте суддя та переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала нагадала, що особисто вона обрала батьків, а тепер вона не може поїхати.

Як ви можете казати, що Крим – це наша Батьківщина, якщо є лише одна правильна відповідь: Крим – це Україна, його анексувала Росія, з якою зараз йде війна,

– відповіла Джамала.

Дивіться відео: скандал із сестрами Опанасюк

До слова, фінал конкурсу Євробачення відбудеться 18 травня в Ізраїлі. Варто зазначити, що попри перемогу MARUV, Національна суспільна телерадіокомпанія ще не прийняла остаточне рішення про участь артистки у пісенному конкурсі.