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Як фізична активність батьків вплине на інтелект майбутніх дітей

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Заняття спортом (ілюстрація)
Заняття спортом (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Учені з Німецького центру нейродегенеративних захворювань виявили, що фізична активність дорослих сприяє підвищенню рівня інтелекту майбутніх поколінь.

Дослідження вчених, які проводили експеримент на мишах, виявило, що активні тварини, швидше за все, матимуть потомство з більш розвиненими когнітивними здібностями в порівнянні з менш активними гризунами. Про це інформує "Вісник здоров'я".

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Окрім цього, потомство активних мишей матиме сильніший зв'язок між нервовими клітинами в гіпокампі – області мозку, що відповідальний за запам'ятовування нової інформації.

via GIPHY

Фахівці переконані, що фізична активність змінює ДНК сперми мишей, таким чином підвищуючи рівень інтелекту у майбутнього потомства. Попередні дослідження доводять, що тренування покращують пам'ять, підвищують продуктивність та навички прийняття рішень, посилюючи приплив кисню до мозку.

Ділянки ДНК – відомі як miRNA212 і miRNA132 – можуть бути відповідальні за покращення інтелектуальних здібностей у потомства гризунів, накопичуються в мозку мишей після активностей. Це стимулює виробництво з'єднань, які дозволяють нервовим клітинам передавати повідомлення, прискорюючи процес навчання.

До слова, якщо ви хочете, щоб ваша дитина народилася здоровою, то варто знати, як саме необхідно підготуватися до батьківства та які обстеження потрібно пройти у лікаря.

Теги: Здоров'я Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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