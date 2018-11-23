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      Як ФСБ примушують українців таємно співпрацювати з Росією

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      Як ФСБ примушують українців таємно співпрацювати з Росією
      Як ФСБ примушують українців таємно співпрацювати з Росією / politeka.net

      Служба безпеки України викрила деякі випадки вербування українців російськими спецслужбами. Зокрема, у жовтні цього року двох харків'ян, які в приватних справах вирушили до Росії, затримали співробітники дорожньо-патрульної служби та передали представникам ФСБ РФ.

      Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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      У СБУ розповіли, що росіяни намагалися отримати від харків'ян інформацію про їхні зв'язки з СБУ, однак, не отримавши необхідних "зізнань", їх змусили погодитися на таємне співробітництво. Спецлужби РФ сподівалися, що українці будуть по телефону отримувати інструкції від російських кураторів.

      Натомість, повернувшись на Батьківщину, завербовані українці відразу ж звернулися до правоохоронних органів.

      До того ж, одному з українців терористи погрожували, що його вагітній дружині може бути завдано серйозної шкоди. Однак, виконати ці "доручення" чоловік не зміг, тому що привернув увагу українських спецслужб.

      Такі випадки непоодинокі і фіксуються також на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині співробітники СБУ, задіяні в ООС, попередили залучення нашого співвітчизника в злочинну діяльність на користь терористичної організації так званої "ЛНР",
      – заявили в прес-центрі СБУ.

      У СБУ нагадали, що в поле зору спецслужб країни-агресора, а також проросійських бойовиків може потрапити кожен і додали, що державна зрада, відповідно до Кримінального кодексу України, карається позбавленням волі на строк до 15 років.

      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ ФСБ Новини Росії Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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