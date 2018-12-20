Як футболіст "Шахтаря" вчив Міс Україна набивати м'яч: кумедне відео

Юний хавбек донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився своєю технікою з Міс Україна Поліною Ткач.

Прес-служба донецького "Шахтаря" в клубному Instagram опублікувала кумедне відео, як Мудрик вчив набивати м'яч Міс Україна.

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Як відомо раніше, донецький "Шахтар" підготував спеціальний ролик до Нового року за участю гравців і тренерів донецького клубу, а компанію їм склали чарівні Поліна Ткач, володарка титулу "Міс Україна – 2017", і Діана Мироненко, переможниця конкурсу "Міс Україна Земля – 2017".

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