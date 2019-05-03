Як футбольні фанати зупинили "російську весну"

Раніше футбольні вболівальники різних клубів бились один з одним, а потім разом, пліч-о-пліч, пішли захищати країну на фронті. Саме ультрас у 2014 році став рушійною силою на початках Майдану. Саме вболівальники захистили Одесу, Харків, Дніпро та першими вступили у нерівний бій із сепаратистами у Донецьку та Луганську.

Після кривавого побиття студентів на Майдані 30 листопада ультрас з усієї України вирішили, що треба діяти разом, забувши про колишню ворожнечу.

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Фанат з Дніпра Денис згадав, що тоді вболівальники по всій Україні вирішили укласти перемир'я. А ініціаторами стали фанати київського "Динамо", яких згодом підтримали абсолютно всі рухи в Україні. Вже після Майдану, коли в Україну прийшла так звана "руська весна", саме фанати першими дали відсіч сепаратистам. Згодом у Харкові запеклі вороги – ультрас "Дніпра" та "Металісту" – разом боролися проти колаборантів.



Ультрас "Дніпра" та "Металісту"

2 травня 2014 року в Одесі сепаратисти намагались встановити чергову "народну республіку", проте не врахували, що у цей день був футбольний матч між "Чорноморцем" та "Металістом". Коли фанати дізнались, що вже вбито декілька проукраїнських активістів, стали на захист людей.

Одеські та харківські вболівальники відтіснили сепаратистів до Куликового поля та Будинку профспілок. Потім у російських пропагандистських ЗМІ будуть наввипередки кричати про спалення людей українськими нацистами. Але учасники тих подій добре пам'ятають, хто першим почав стріляти та вбивати.

Особисто мій друг Ігор Іванов загинув. Його вбили разом з Андрієм Бірюковим. Вони стекли кров'ю на Дерибасівській вулиці,

– сказав фанат "Чорноморця" Анатолій.



Внаслідок масових сутичок загинули понад півсотні людей

Не зважаючи на смерть та втрати, футбольні фанати тоді задушили сепаратизм у місті. Проте і досі не вдалося визначити обставин загибелі проросійських активістів. Для фаната місцевого вболівальника "Чорноморця" Валерія 2 травня – це день звільнення Одеси, а не день трауру, як це намагаються показати російські пропагандисти.

Всі ці вбивці з Куликового поля, які пішли вбивати на Грецьку площу, вони хочуть, аби їх вважали жертвами. Хоча насправді ми врятували Одесу,

– наголосив Валерій.

Футбольні фанати стали справді рушійною силою у протистоянні з сепаратистами на Сході та Півдні України. І коли вже почалась збройна російська агресія, ці молоді хлопці, не вагаючись, змінили фаєри та димові шашки на автомати.